Sahara-Netflix Controversy: सहारा की शिकायत पर नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर को कोर्ट का समन, ‘बैड बॉय बिलिनेयर’ सीरीज में इमेज खराब करने का आरोप

सहारा और नेटफ्लिक्स का विवाद गहराता जा रहा है. इस मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को समन भेजा है. नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘Bad Boys Billionaires India’में सहारा चीफ सुब्रत सहारा की गलत छवि पेश करने का आरोप है.

अदालत ने नेटफिल्क्स के डायरेक्टर अभिषेक नाग, डॉक्यूमेंटरी डायरेक्टर निक रीड और प्रोड्यूसर रेवा शर्मा को समन जारी किया है. यह सीरीज पिछले साल रिलीज हुई थी. special Chief Judicial Magistrate (custom) की अदालत ने इन तीनों को 15 नवंबर को सुनवाई के लिए हाजिर होने को कहा है. अदालत ने इन्हें आईपीसी की धारा 500 ( अवमानना) 501 ( अवमानना करने वाली सामग्री प्रिंट करने या लिखने) और धारा 502 ( अवमानना करने वाली सामग्री प्रकाशित करना). सहारा और उनके कर्मचारियों की शिकायत में कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2020 को रिलीज किए गए इस सीरीज में सहारा प्रमुख की इमेज को जानबूझ कर खराब करने की कोशिश की गई है. इस सीरीज के जरिये उनकी अवमानना की गई है.

शिकायत करने वालों को कहना है कि इस सीरीज को देखने से पता चलता है कि इसे चटपटा और मसालेदार बनाने के लालच में जानबूझ कर सहारा ग्रुप के चेयरमैन की छवि गलत तरह से दिखाई गई है. उनके खिलाफ बगैर किसी सबूत के चीजें दिखाई गई हैं. इसमें कहा गया है कि नेटफ्लिक्स की यह सीरीज सुब्रत राय सहारा और सहारा इंडिया की छवि खराब करने और अपने व्यावसायिक हित साधने के लिए बनाई गई है. यह न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि यह यह सुब्रत राय सहारा की अवमानना भी करती है.

सहारा ने कोलकाता हाई कोर्ट में नेटफ्लिक्स के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का दावा ठोका है. अदालत ने इस संबध में नेटफ्लिक्स को जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है. सहारा की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है समूह अब नेटफ्लिक्स से और ज्यादा हर्जाना मांगने जा रहा है.

