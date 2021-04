कोरोना महामारी का म्यूचुअल फंड में निवेश पर असर, FY21 में SIP कलेक्शन घटकर 96,000 करोड़ रु हुआ

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में SIP के जरिए कलेक्शन वित्त वर्ष 2020-21 में 4 फीसदी गिरकर 96,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. ऐसा कोरोना वायरस की स्थिति के बाद लगाए गए लॉकडाउन की वजह से आय की अनिश्चित्ता के कारण हुआ. FYERS के हेड ऑफ रिसर्च गोपाल Kavalireddi ने कहा कि आगे चलकर, टीकाकरण अभियान की सफलता, उम्मीद से बेहतर आर्थिक हालात और ज्यादा इनकम वे फैक्टर हो सकते हैं, जिनका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP फ्लो पर असर होगा.

उन्होंने आगे कहा कि जहां कुछ आर्थिक संकेतक जैसे जीएसटी कलेक्शन, ऑटो और हाउसिंग सेल सकारात्मक लग रही है, IIP और महंगाई के डेटा के साथ लॉकडाउन से मौजूदा वित्त वर्ष से आर्थिक तरक्की पर असर हो सकता है.

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) के मुताबिक, अभी खत्म हुए वित्त वर्ष में, SIP के जरिए कुल 96,080 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था, जो 2019-20 में इकट्ठा हुए 1,00,084 करोड़ रुपये से कम था. इस साल मार्च तक 12 महीनों के लिए SIPs में इनफ्लो औसत तौर पर करीब 8,000 करोड़ रुपये रहा है. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या SIPs रिटेल निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का प्राथमिकता वाला मार्ग रहा है क्योंकि इससे मार्केट टाइमिंग रिस्क को घटाने में मदद मिलती है.

म्यूचुअल फंड SIP योगदान पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है. 2016-17 में जमा 43,921 करोड़ रुपये से लेकर, 2017-18 में 67,190 करोड़ रुपये, 2018-19 में 92,693 करोड़ रुपये, 2019-20 में SIP योगदान ने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया था.

क्वांटम म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मी पटेल ने SIP आंकड़ों में गिरावट की वजह कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन को बताया क्योंकि कई निवेशकों ने अपने SIPs को खत्म करने का विकल्प चुना था.

