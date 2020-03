Mahindra बना रही रही 7500 रु का वेंटिलेटर, 3 दिन में प्रोटोटाइप हो जाएगा तैयार

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra and Mahindra) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे एक ऐसा परिष्कृत यानी सोफस्टिकेटेड वेंटिलेटर बना लेने की उम्मीद है, जिसकी कीमत महज 7,500 रुपये तक होगी. कंपनी ने कहा कि उसे बैग वॉल्व मास्क वेंटिलेटर जिसे बोल-चाल की भाषा में अंबु बैग कहा जाता है, के एक प्रोटोटाइप के लिए तीन दिन में मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है.

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘हम इसके साथ ही ICU वेंटिलेटर बनाने वाली एक स्वदेशी कंपनी के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं. इन परिष्कृत मशीनों की कीमत पांच लाख से दस लाख रुपये के बीच होती है. हमारी टीम द्वारा तैयार यह उपकरण (अंबु बैग) आपात स्थिति में कुछ देर तक जीवन की रक्षा करने में सक्षम है. टीम का अनुमान है कि इसकी कीमत 7,500 रुपये से कम होगी.’’

As @GoenkaPk tweeted, we are simultaneously working with an indigenous maker of ICU ventilators. These are sophisticated machines costing between 5 to 10 lakhs. This device is an interim lifesaver & the team estimates it will cost below ₹7,500 https://t.co/3rz1FBkPF0

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आपात स्थिति में वेंटिलेटर बेहद महत्वपूर्ण उपकरण हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने इससे पहले कहा था कि उनकी कंपनी वेंटिलेटर का डिजाइन सरल बनाने और इनका उत्पादन तेज करने के लिए एक मौजूदा विनिर्माता के साथ ही दो बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के साथ भी काम कर रही है.

गोयनका ने वेंटिलेटर की कमी दूर करने को लेकर कंपनी के द्विआयामी दृष्टिकोण की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘एक तरफ हम वेंटिलेटर के एक मौजूदा विनिर्माता के साथ ही दो सरकारी उपक्रमों के साथ काम कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य वेंटिलेटर के डिजाइन को सरल बनाकर इनका उत्पादन तेज करने में इन कंपनियों की मदद करना है. दूसरी तरफ हम अंबु बैग के एक स्वचालित संस्करण पर काम कर रहे हैं. हमें मंजूरी के लिए तीन दिन में प्रोटोटाइप तैयार कर लेने की उम्मीद है. मंजूरी मिल जाने के बाद यह डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर किसी को उपलब्ध हो जाएगा.’’

Input: PTI

