लॉकडाउन: घरों की बिक्री पर ताला! नोएडा, मुंबई, बेंगलुरू, हैदाबाद समेत 9 बड़े शहरों में नहीं मिल रहे खरीददार

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर असर हुआ है. रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे बचा नहीं है. देश के नौ बड़े शहरों में घरों की बिक्री में जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान गिरावट हुई है. यह PropTiger की हाल ही में आई रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है. रिपोर्ट के मुताबिक सभी नौ शहरों में घरों की सेल घटी है. इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नोएडा शामिल हैं.

महाराष्ट्र को देखें तो, मुंबई में घरों की बिक्री में 14 फीसदी की गिरावट के साथ 23,969 यूनिट रही है जबकि पुणे में मांग 15 फीसदी घटकर 15,523 अपार्टमेंट रही है. अहमदाबाद में बिक्री में 36 फीसदी की गिरावट आई है और यह 4,549 रही. जबकि बेंगलुरू में यह 24 फीसदी की गिरावट के साथ 8,197 यूनिट रही.

चैन्नई में 23 फीसदी घटकर बिक्री 3,643 यूनिट रही, जबकि हैदराबाद में 39 फीसदी की गिरावट देखी गई है और यह 5,554 यूनिट रही है. दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्र को देखें, तो गुरुग्राम में बिक्री में 73 फीसदी की गिरावट होकर 1,901 फ्लैट रही जबकि नोएडा में 26 फीसदी घटकर 3,152 यूनिट रही. कोलकाता में आवासीय बिक्री 41 फीसदी घटकर 2,747 यूनिट रही.

PropTiger की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नौ शहरों में आर्थिक सुस्ती और कोरोना वायरस से मांग पर असर हुआ और जनवरी-मार्च अवधि के दौरान लगभग 26 फीसदी कम अपार्टमेंट बिके हैं. अपनी रिपोर्ट ‘Real Insight: Q4 FY20’ में हासिंग ब्रोकरेज ने कहा कि मार्च में खत्म हो रही तिमाही में कुल 69,235 यूनिट की बिक्री हुई है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले कम है जिसमें 93,936 यूनिट्स की सेल हुई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक नए लॉन्च भी आधे से ज्यादा घट गए हैं. इस अवधि के दौरान यह 72,932 फ्लैट से घटकर 35,668 यूनिट रह गए हैं. दूसरे ब्रोकरेज और कंसल्टेंट ने भी बताया है कि 2020 के पहले तीन महीनों के दौरान सेल में 30 से 40 फीसदी की गिरावट हुई है.

Housing.com, Makaan.com and PropTiger.com के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस का बुरा असर पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान घरों की बिक्री पर देखा जा सकता है क्योंकि मार्च सेल के लिए सबसे बड़े महीनों के तौर पर रहता है. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से देश में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां रूक गईं हैं और सभी सेक्टर्स पर असर हुआ है जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है.

