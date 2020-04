कोरोना वायरस ने बिगाड़ा SIP रिटर्न का गणित, चेक करें अपने 5 साल के निवेश का हाल

COVID-19 Impact on Mutual Fund SIP Return: पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सिस्टमैटिक इन्वेसटमेंट प्लान यानी एसआईपी एक पॉपुलर विकल्प बनकर उभरा है. कोरोना वायरस महामहारी के पहले की बात करें तो लंबी अवधि में निवेशकों को इक्विटी स्कीम में एसआईपर पर 12 से 15 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न मिल रहा था. लेकिन अब यह रिटर्न देखें तो कमजोर पड़ गया है. पिछले 5 साल या 10 साल के दौरान चुनिंदा स्कीम ही हैं, जिनमें रिटर्न डबल डिजिट में रहा है. हमने यहां लॉर्जकैप, मल्टीकैप और लॉर्ज एंड मिडकैप सेग्मेंट में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आपको जानकारी दे रहे हैं. फंड का प्रदर्शन वैल्यू रिसर्च पर देखा गया है.

कोरोना वायरस के चलते इस साल म्यूचुूअल फंड इंडस्ट्री की हालत खराब रही है. इक्विटी सेग्मेंट में हर कटेगिरी ने निगेटिव रिटर्न दिया है. इक्विटी लॉर्जकैप में करीब 21 फीसदी निगेटिव रिटर्न तो इक्विटी लॉर्ज एंड मिडकैप में 20 फीसदी निगेटिव रिटर्न रहा है. मल्टीकैप कटेगिरी में 20 फीसदी तो मिडकैप कटेगिरी में 18 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. स्मालकैप, वैल्यू ओरिएंटेड और ईएलएसएस ने इस साल अब तक 20 फीसदी, 22 फीसदी और 20 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है. इक्विटी बैंकिंग सेक्टोरल का हाल सबसे बुरा रहा और 34 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला.

लॉर्जकैप सेग्मेंट में कोई भी स्कीम नहीं है जिसने पिछले 5 साल में 10 फीसदी या ज्यादा रिटर्न दिया हो. सिर्फ 5 स्कीम ऐसी हैं, जिनमें 3 फीसदी से 8 फीसदी के बीच रिटर्न रहा है.

एक्सिस ब्लूचिप फंड ने 5 साल में 8 फीसदी रिटर्न दिया और इसमें 10 हजार मंथली का निवेश 7.34 लाख हुआ. केनरा रोबेको ब्लूचिप इक्विटी ने इस दौरान 6 फीसदी रिटर्न दिया और इसमें 10 हजार मंथली एसआईपी की वेल्यू 7 लाख हुई है. मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 ुंड में 4 फीसदी, सुंदरम सेलेक्ट फोकस्ड फंड में 3.5 फीसदी और बीएनपी परिबास लॉर्जकैप में 3 फीसदी ​रिटर्न मिला है.

मल्टीकैप सेग्मेंट में कोई भी स्कीम नहीं है जिसने पिछले 5 साल में 10 फीसदी या ज्यादा रिटर्न दिया हो. सिर्फ 7 स्कीम ऐसी हैं, जिनमें 4 फीसदी से 6 फीसदी के बीच रिटर्न रहा है.

IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड ने पिछले 5 साल में 6 फीसदी के आस पास रिटर्न मिला और इसमें 10 हजार मंथली की एसआईपी 5 साल में 7 लाख हो गई. एक्सिस फोकस्ड 25 फंड में पिछले 5 साल में 5.8 फीसदी रिटर्न मिला है. इसमें 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू 6.9 लाख हो गया. पराग पारिख लांग टर्म इक्विटी में 5.5 फीसदी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में 5 फीसदी और टाटा रिटायरमेंट सेविंग में 5 फीसदी रिटर्न मिला है.

लॉर्ज एंड मिडकैप सेग्मेंट में कोई भी स्कीम नहीं है जिसने पिछले 5 साल में 10 फीसदी या ज्यादा रिटर्न दिया हो. सिर्फ 4 स्कीम ऐसी हैं, जिनमें 3 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है.

मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप में 6 फीसदी रिटर्न मिला और 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू 7 लाख हो गई. क्वांट लॉर्ज एंड मिडकैप, केनरा रोबेको, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ में 3 फीसदी से कुछ ज्यादा रिटर्न मिला है.

मिडकैप सेग्मेंट में कोई भी स्कीम नहीं है जिसने पिछले 5 साल में 10 फीसदी या ज्यादा रिटर्न दिया हो. सिर्फ 3 स्कीम ऐसी हैं, जिनमें 3 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है.

एक्सिस मिडकैप ने 5 साल में 7.5 फीसदी रिटर्न दिया है और 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू इस दौरान 7.25 लाख रुपये हो गई. डीएसपी मिडकैप में ने इस दौरान 3 फीसदी और इन्वेस्को इंडिया मिडकैप ने करीब 3 फीसदी रिटर्न दिया.

स्मालकैप सेग्मेंट में कोई भी स्कीम नहीं है जिसने पिछले 5 साल में 10 फीसदी या ज्यादा रिटर्न दिया हो. सिर्फ 2 स्कीम ऐसी हैं, जिनमें 3 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है.

एक्सिस स्मालकैप ने 5 साल में 4.7 फीसदी रिटर्न दिया है और 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू इस दौरान 6.7 लाख रुपये हो गई. एसबीआई स्मालकैप ने इस दौरान 3.3 फीसदी रिटर्न दिया.

