Coronavirus Impact: मुकेश अंबानी की तेजी से घट रही है दौलत, टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर

Mukesh Ambani: कोरोना वायरस ने दुनियाभर के अरबपतियों की नींद खराब कर दी है. कारोबारी गतिविधियां सुस्त पड़ जाने के चलते अरबपतियों की दौलत में भारी कमी आ रही है. कोरोना के साए से भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी भी नहीं बच पाए हैं. 1 जनवरी के बाद से यानी 3 माह से भी कम समय में मुकेश अंबानी की दौलत करीब 42 फीसदी घट गई है. यानी हर 100 करोड़ रुपये में से उनके 42 करोड़ रुपये कम हो गए. यही नहीं कोरोना के चलते लंबे समय बाद मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में शामिल टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं.

20 मार्च को सुबह 11 बजे तक ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी की दौलत 3,440 करोड़ डॉलर यानी 2,56,280 करोड़ रुपये रह गई थी. जबकि 1 जवरी 2020 को उनकी कुल दौलत 4,36,570 करोड़ रुपये थी. यानी, इसमें करीब 1,80,290 करोड़ रुपये की कमी आ गई. यह फीसदी के लहाज से 42 फीसदी है.

मुकेश अंबानी इंडेक्स पर लंबे समय बाद टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं. गुरूवार को अंबानी 19वें स्थान से खिसकर 20वें स्थान पर थे. वहीं शुक्रवार यानी 20 मार्च को अंबानी 21वें स्थान पर आ गए हैं. चीन के जैकमा 4190 करोउ़ डॉलर के साथ 18वें स्थान पर हैं. वहीं, अमेरिका के मैकेंजी बेजोस 3740 करोड़ डॉलर के साथ 19वें स्थान पर और चीन के पोनी मा 3540 करोड़ डॉलर के साथ 20वें स्थान पर आ गए हैं.

1. जेफ बेजोस, अमेरिका

कुल दौलत: 11600 करोड़ डॉलर

इस साल: 120 करोड़ डॉलर दौलत बढ़ी

2. बिल गेट्स, अमेरिका

कुल दौलत: 9450 करोड़ डॉलर

इस साल: 1870 करोड़ डॉलर दौलत घटी

3. वारेन बफे, अमेरिका

कुल दौलत: 6880 करोड़ डॉलर

इस साल: 2050 करोड़ डॉलर दौलत घटी

4. मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका

कुल दौलत: 5890 करोड़ डॉलर

इस साल: 1950 करोड़ डॉलर दौलत घटी

5. बर्नार्ड अरनॉल्ट, फ्रांस

कुल दौलत: 5790 करोड़ डॉलर

इस साल: 4730 करोड़ डॉलर दौलत घटी

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.