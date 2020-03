दुनिया के 5 टेक दिग्गजों को लगा ‘कोरोना’ का करंट, 600 अरब डॉलर घट गया Apple, Google, Facebook जैसी कंपनियों का m-cap

दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का मार्केट कैप 30 जनवरी से 13 मार्च 2020 के बीच 623.23 अरब डॉलर घट गया. ये कंपनियां गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन हैं. यह जानकारी YCharts के आंकड़ों से सामने आई है. इसकी वजह कोरोना वायरस रहा, जिसे WHO पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषित कर चुका है. कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के शेयर बाजार और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं.

पांचों टेक कंपनियों का कुल मिलाकर मार्केट कैप 5.26 लाख करोड़ डॉलर से घटकर लगभग 4.63 लाख करोड़ डॉलर रह गया. सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. कंपनी का मार्केट कैप 30 जनवरी को 1.417 लाख करोड़ डॉलर था, जो 13 मार्च तक 201 अरब डॉलर घटकर 1.216 लाख करोड़ डॉलर पर आ गया.

एप्पल के बाद सबसे ज्यादा नुकसान गूगल की पेरेंट कंपनी एल्फाबेट इंक को हुआ. कंपनी का मार्केट कैप 1.001 लाख करोड़ डॉलर से घटकर 838.30 अरब डॉलर पर आ गया. फेसबुक का मार्केट कैप 597.25 अरब डॉलर से घटकर 485.37 अरब डॉलर पर आ गया. माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 106 अरब डॉलर घटकर 13 मार्च को 1.208 लाख करोड़ डॉलर, जबकि अमेजन का मार्केट कैप 42.65 अरब डॉलर घटकर 888.59 अरब डॉलर रह गया.

‘कोरोना’ के कहर से टॉप 10 कंपनियों को लगा तगड़ा झटका, m-cap 4.22 लाख करोड़ गिरा; TCS व RIL को सर्वाधिक नुकसान

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कंपनियां अपने ​परिचालन घटा रही हैं ताकि उनके कर्मचारियों और ग्राहकों पर इस बीमारी का प्रभाव सीमित रहे. लेकिन इससे उनकी ग्रोथ प्रभावित हो रही है. उदाहरण के तौर पर एप्पल कह चुकी है कि वह ग्रेटर चाइना के बाहर अपने सभी स्टोर 27 मार्च तक बंद रखेगी. वहीं seekpingalpha.com के मुताबिक, Needham की विश्लेषक लॉरा मार्टिन ने 2020 में Facebook को प्राप्त होने वाले रेवेन्यु अनुमान को 85.14 अरब डॉलर से घटाकर 83.39 अरब डॉलर कर दिया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.