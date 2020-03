Air India और IndiGo सैलरी में करेंगी कटौती! कोरोना वायरस से एयरलाइन कंपनियों को बड़ा झटका

कोरोना वायरस से भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. अब इसका असर कर्मचारियों तक पहुंच गया है. दो बड़ी एयरलाइन कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी में कटौती पर विचार कर रही हैं. बजट एयरलाइन इंडियो (Indigo) के सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी में कटौती होगी. एयरलाइन के सीईओ रणजॉय दत्ता भी अगले महीने से 25 फीसदी कम सैलरी लेंगे. रेवेन्यू में गिरावट शुरू होने के साथ ही एयरलाइन अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को कम सैलरी देगी.

रणजॉय दत्ता ने कर्मचारियों को भेजे गए अपने ई-मेल में कहा कि रेवेन्यू में बड़ी गिरावट के साथ एयरलाइन इंडस्ट्री बड़े संकट की स्थिति में है. एयरलाइन को डर है कि अगर उसने अपने कैश आउटफ्लो पर नजर नहीं रखी, तो जल्द कंपनी के पास नकदी नहीं बचेगी.

एयर इंडिया भी वित्तीय संकट को देखते हुए सैलरी में 5 फीसदी कटौती पर विचार कर रही है. इससे पहले एक इंडस्ट्री के जानकार ने कहा था कि अगर कोरोना वायरस की स्थिति बनी रहती है तो ज्यादातर एयरलाइन मई के अंत तक दिवालियापन का शिकार हो सकती हैं.

दुनिया भर में सरकारें यात्रा पर पाबंदियां लगा रही हैं. इस वजह से एविएशन इंडस्ट्री कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले सेक्टरों में से एक है. यूके की एक बड़ी एयरलाइन Flybe का मुसाफिरों में गिरावट की वजह से पतन हो चुका है. घरेलू बाजार में भी स्थिति अलग नहीं है और एविएशन के साथ ट्रैवल और टूरिज्म को भी बड़ा झटका लगने की आंशंका है. इंडियन एशोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के आकलन के मुताबिक इन तीनों इंडस्ट्री को 8,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.

दूसरी तरफ, एयर इंडिया अपने बड़े कर्ज की वजह से पहले से मुश्किल में है. संकट में फंसी यह एयरलाइन निजीकरण का इंतजार कर रही है. सरकार इस एयरलाइन में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है. अब एयर इंडिया खर्च में कटौती के लिए कुछ कदमों के बारे में सोच रही है जिसमें 100 से ज्यादा कॉन्टैक्ट पर रखे गए पायलटों को उड़ान नहीं भरने देना शामिल है. एयरलाइन के अलावा कई दूसरी इंडस्ट्री जैसे मीडिया, एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट को भी रेवेन्यू में बड़ा नुकसान होने की आशंका है क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया है.

