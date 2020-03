कोरोना वायरस ने कैसे बिगाड़ा RIL का ‘मुनाफा’, 52 हफ्तों के हाई से 34% टूटा शेयर; क्या दांव लगाने का सही है समय?

Should You Buy RIL Stock: रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 हफ्तों के हाई से करीब 34 फीसदी सस्ते भाव पर मिल रहा है. कोरोना वायरस महामारी के चलते जिस तरह से घरेलू बाजार में पिछले 2 महीनों में गिरावट आई है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी जमकर पिटाई हुई. क्रूड की कीमतों में गिरावट से कंपनी को मार्जिन बढ़ाने का मौका मिल सकता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल डिमांड ऐसी ठप पड़ी कि कंपनी के लिए यह मौका हाथ से निकल गया.

इस साल आआईएल सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल रहा. लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि सस्ते भाव पर मिल रहे इस ब्लूचिप शेयर को पोर्टफोलियो में शामिल करने का अच्छा मौका है. आने वाले दिनों की बात करें तो कंपनी के हर सेग्मेंट पर दबाव दिख रहा है, लेकिन सस्ते हो चुके इस शेयर में मार्केट के स्थिर होने पर आउटपरफॉर्म करने की क्षमता है. अगले 12 महीनों में यह 23 फीसदी के करीब रिटर्न दे सकता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिछले साल शानदार रैली देखने को मिली थी. दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजों से शेयर के सेंटीमेंट मजबूत हुए. ​20 दिसंबर 2019 को शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई 1617.80 रुपये के भाव पर पहुंच गया. तीसरी तिमाही के नतीजों ने भी शेयर को लेकर सेंटीमेंट मजबूत किया. लेकिन पिछले दिनों अचानक कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते इसकी पिटाई शुरू हो गई. 23 मार्च को शेयर 876 रुपये पर आ गया, जो 52 हफ्तों का लो है. फिलहाल अभी शेयर 1065 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते कंपनी के ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ा. कंपनी का पेटकैम, रिफाइनिंग और रिटेल बिजनेस प्रभावित हुआ. ट्रैवल को लेकर लगी बंदिशों, ट्रेड एक्टिविटी में कमी और लॉकडाउन ने माहौल और खराब किया. इस दौरान तेल की कीमतों में गिरावट कंपनी के मार्जिन के लिए सपोर्ट देने वाला हो सकता था, लेकिन कोरोना ने पूरा खेल बिगाड़ दिया.

रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा स्थिति 2008 की ग्लोबल मंदी की तरह है. जिसमें रिकवरी टाइमलाइन को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. नियर टर्म की बात करें तो GRM आउटलुक कमजोर है. ग्लोबल डिमांड हिट होने से यह 7-8 डॉलर/bbl तक कमजोर हो सकता है. पेटकैम बिजनेस भी म्यूटेड रहने की आशंका है. वहीं, रिटेल बिजनेस भी प्रभावित होगा.

इन वजहों से ब्रोकरेज हाउस ने FY21/22E के लिए EPS में 25%/14% की कटौती की है. इसे देखते हुए ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस 25 फीसदी कम करते हुए 1310 रुपये कर दिया है. हालांकि इसमें खरीद की सलाह बरकरार रखी है. ब्रोकरेज का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा खासा करेकट हो चुका है. दूसरा वह स्थिति में है कि माके्रट में जरा भी रिकवरी हो तो वह आउटपरफॉर्म कर सकता है.

(Disclaimer: यह जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और शेयर के प्रदर्शन के आधार पर दी गई है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

