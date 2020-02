कोरोना वायरस से शेयर बाजार पर दबाव! लेकिन इन शेयरों में दिख सकती है 25% तक ग्रोथ

कोरोना वायरस का कहर जारी है और सिर्फ चीन में ही इसके संक्रमण से 1000 से ज्यादा डेथ के मामले आ चुके हैं. चीन सहित कई देशों में इसके चलते हेल्थ एमरजेंसी लागू है. इसके असर से शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहा है और दुनियाभर के बाजारों में दबाव रहा है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर जल्दी मामले कंट्रोल नहीं हुए तो दुनिया के कई देशों की इंडस्ट्री और बाजार पर और बुरा असर पड़ सकता है. असल में कई देशों ने चीन से होने वाले इंपोर्ट को अस्थाई तौर पर रोक दिया है, जिससे जरूरी प्रोडक्ट न मिलने से उन देशों की मेजर इंडस्ट्री पर असर पड़ने का डर बना हुआ है. फिलहाल जहां इससे कई इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती हैं, कुछ कंपनियों को इसका फायदा भी मिल सकता है.

ट्रेडिंग बेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीना के मुताबिक कारोना वायरस के चलते चीन से होने वाले कई प्रोडक्ट के आयात पर रोक लगा दी गई है. चीन से भारत में इलेक्ट्रॉनिक इक्यूपमेंट, आॅर्गनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया जाता है. फिलहाल इनके इंपोर्ट पर रोक लगने से इस क्षेत्र में काम कर रहीं डोमेस्टिक कंपनियों को फायदा मिल रहा है. हमने यहां एक्सपर्ट के हवाले से ऐसे ही कुछ शेयर चुने हैं, जिनमें इसके चलते ग्रोथ दिख सकती है.

लक्ष्य: 5500 रुपये

करंट मार्केट प्राइस: 4636 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 19 फीसदी

डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इक्यूपमेंट सेग्मेंट में अच्छे पोजिशन पर है. डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को मेक इन इंडिया थीम का फायदा मिला है, जिससे कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है. सैमसंग और शियोमी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ तालमेल से भी कंपनी को ग्रोथ करने में मदद मिली है. चीन में प्रोडक्शन कास्ट में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे कंपनियां भारत की ओर मूव कर रही हैं. डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को इसका बड़ा फायदा हो रहा है. कंपनी का ऑर्डर बुक वित्त वर्ष 2020—21 के लिए मजबूत है. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का भी फायदा कंपनी को मिलेगा.

लक्ष्य: 1920 रुपये

करंट मार्केट प्राइस: 1540 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 25 फीसदी

पीआई इंडस्ट्रीज एग्रो केमिकल्स में लीडिंग कंपनियों में शामिल है. कंपनी को चीन से फर्टिलाइजर और केमिकल उत्पादों के होने वाले आयात घटने का फायदा हो रहा है. पीआई इंडस्ट्रीज बढ़ी हुई R&D और चीन में आपूर्ति संबंधी समस्याओं से CSM सेगमेंट में मल्टी-इयर ग्रोथ के लिए तैयार है. हाल ही में कंपनी को कई बड़ी डील हासिल हुई है और कई पाइपलाइन में हैं, जिसका फायदा आगे देखने को मिलेगा. कंपनी मैनेजमेंट लगातार कैपेसिटी बढ़ाने के मोड में काम कर रहे हैं.

लक्ष्य: 1660 रुपये

करंट मार्केट प्राइस: 1375 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 21 फीसदी

क्रूड की कीमतों में गिरावट और चीन से इंपोर्ट गिरने से घरेलू प्लास्टिक प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. सुप्रीम इंडस्ट्री प्लास्टिक प्रोडक्ट के क्षेत्र में लीडिंग पोजिशन में है, इस वजह से इसका बड़ा फायदा कंपनी को मिल रहा है. हाल के दिनों में वॉल्यूम में स्लोडाउन के बाद भी कंपनी के मार्जिन में ग्रोथ दिखी है. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वॉल्यूम में ग्रोथ और बढ़ेगी. मैनेजमेंट को उम्मीद है कि पैकेजिंग और प्लास्टिक पाइपिंग सेगमेंट की मांग में सुधार होगा. सरकार की नल से जल के चलते पाइप और फिटिंग में मजबूत मांग की संभावना है. इस स्कीम के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश से कंपनी को मजबूत डिमांड मिली है.

(सलाह: संतोष मीना, सीनियर एनालिस्ट, ट्रेडिंग बेल्स)

कोरोना वायरस ने अबतक चीन में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है. इसके अबतक वहां 42,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. सिर्फ 10 फरवरी को 108 लोगों की मौत हुई और 2478 नए मामले सामने आए. नेशनल हेल्थ कमीशन की डेली रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक कुल 1,106 लोगों की जान जा चुकी है. विश्व स्वास्थय संगठन की अगुवाई में स्पेशल टीम चीन पहुंची जो कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.