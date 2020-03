कोरोना का कहर: दुनिया के सबसे रईस शख्सों पर भी भारी रहा पिछला सप्ताह, डूब गए 444 अरब डॉलर

Corona Virus Impact: पिछला सप्ताह दुनिया के ज्यादातर निवेशकों पर काफी भारी बीता. इसके असर से अरबपति भी अछूते नहीं रहे. कोरोना वायरस के चीन के अलावा अन्य देशों में भी बढ़ रहे प्रभाव से दुनियाभर के शेयर बाजार प्रभावित हुए हैं और उनमें गिरावट चल रही है. शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों के कुल मिलाकर 444 अरब डॉलर (लगभग 32045.70 अरब रु) डूब गए. Dow Jones Industrial Average 12 फीसदी से ज्यादा टूटा. 2008 में आई मंदी के बाद यह सबसे बड़ी 5 दिवसीय गिरावट मानी जा रही है.

दुनिया के तीन सबसे ज्यादा रईस शख्स जेफ बेजोस, बिल गेट्स और बर्नार्ड अरनॉल्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. तीनों की दौलत पिछले सप्ताह कुल मिलाकर लगभग 30 अरब डॉलर (लगभग 2165.25 अरब रु) घट गई. दुनिया के 25वें सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को चौथा सबसे ज्यादा साप्ताहिक नुकसान झेलना पड़ा. टेस्ला इंक के शेयर गिरने से उनकी दौलत पिछले सप्ताह 9 अरब डॉलर घट गई. एलन मस्क इस वक्त 36.3 अरब डॉलर (लगभग 2619.95 अरब रु) के मालिक हैं.

