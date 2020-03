कोरोना वायरस: मदद के लिए आगे आए आनंद महिन्द्रा, वॉलंटरी फंड में देंगे 100% सैलरी, अस्थायी केयर फैसिलिटीज के लिए खोले रिजॉर्ट

कोरोना वायरस (Coronavirus, COVID-19) देश में अब तक 7 जानें ले चुका है. इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. भारत सरकार अपनी तरफ से इस पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. महामारी के इस दौर में आनंद महिन्द्रा ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है. उन्होंने वॉलंटरी फंड में अपनी 100 फीसदी सैलरी देने का एलान किया है. साथ ही कुछ अन्य पहलें भी की हैं.

आनंद महिन्द्रा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि कई रिपोर्टों के आधार पर यह माना जा सकता है कि कोरोना महामारी के मामले में भारत स्टेज-3 में प्रवेश कर चुका है. ऐसे में इससे संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ सकते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है. ऐसे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी दबाव रहेगा.

आगे कहा कि अगले कुछ हफ्तों तक लॉक डाउन मेडिकल केयर पर रहने वाले उच्च दबाव को हल्का करने में मदद करेगा. लेकिन हमें कई अस्थायी हॉस्पिलटल बनाने की जरूरत है और हमारे यहां वेंटिलेटर्स की कमी है. ऐसे में हम महिन्द्रा ग्रुप में तुरंत प्रभाव से इस बारे में काम शुरू करेंगे कि कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वेंटिलेटर्स बना सकती हैं.

आनंद महिन्द्रा ने यह भी कहा कि हम महिन्द्रा हॉलिडेज में अपने रिजॉर्ट को अस्थायी केयर फैसिलिटीज के तौर पर देने के लिए भी तैयार हैं. हमारी प्रॉजेक्ट टीम्स सरकार/आर्मी को अस्थायी केयर फैसिलिटीज तैयार करने में मदद देने को भी तैयार हैं.

—We will encourage associates to voluntarily contribute to the Fund. I will contribute 100% of my salary to it & will add more over the next few months. I urge all our various businesses to also set aside contributions for those who are the hardest hit in their ecosystems (5/5)

— anand mahindra (@anandmahindra) March 22, 2020