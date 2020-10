तेल, दाल के बाद हल्दी ने बिगाड़ा थाली का जायका; कोविड-19 सहित इन वजहों से बढ़ रहे हैं भाव

दाल या सब्जी में हल्दी चुटकी भर ही पड़ती है लेकिन आज इसकी कीमत इतनी तेज बढ़ी है कि चुटकी भर हल्दी भी महंगी लगने लगी है. हल्दी में तेजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज इसके भाव तीन गुना तक बढ़ चुके हैं. 15-20 रुपये किलो मिलने वाली कच्ची हल्दी आज 50-60 रुपये में मिल रही है. इसके भाव बढ़ने की मुख्य वजह सिर्फ भोजन में इसके स्वाद को लेकर खपत ही नहीं, कोरोना महामारी के कारण उपजी चिंता भी है.

जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का कहर है और अब तक इसकी कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं बनी है, लोगों की कोशिश अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर है. एंजेल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के डिप्टी वाइस-प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर हल्दी का उपयोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ा है और मांग बढ़ने पर इसके भाव में तेजी आई है. हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बायोटिक और एंटी वायरल गुण हैं. प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग इसे दूध में मिलाकर पीते हैं. हल्दी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में भी होता है.

भारत से यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट को हल्दी निर्यात की जाती है. कोरोना महामारी के कारण लगाए गए कठोर लॉकडाउन की वजह से निर्यात ठप्प था. एक बार निर्यात शुरू होने के बाद हल्दी की बिक्री तेज हुई है. लॉकडाउन के बाद अब सामान्यतः सभी रेस्टोरेंट-ढाबे भी खुल गए हैं. इसकी वजह से एकाएक हल्दी की खपत में तेजी आई है. इस समय हल्दी की फसल आ रही है और अभी दो-तीन महीने तक इसकी आवक बनी रहेगी लेकिन मांग अधिक है.

भारत दुनिया भर में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है. दुनिया भर में सालाना 11 लाख टन हल्दी का उत्पादन होता है जिसमें से 80 फीसदी भारत में होता है. इसके बाद चीन में 8 फीसदी हल्दी का उत्पादन होता है. 2019-20 में देश में 9,38,955 टन हल्दी का उत्पादन हुआ था. देश में सबसे अधिक हल्दी तेलंगाना में होता है जहां बाढ़ आने के कारण हल्दी की फसल प्रभावित हुई है. इसके अलावा ओडिसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हल्दी का उत्पादन होता है.

तेलंगाना में 2020-21 में 0.41 लाख हेक्टेअर में हल्दी की खेती हुई जो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है. पिछले साल 2019-20 में 0.55 लाख हेक्टेअर में हल्दी की खेती हुई थी. केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक हल्दी के बुवाई क्षेत्र में गिरावट की मुख्य वजह इसका सही दाम न मिल पाना है. पिछले तीन से चार वर्षों में हल्दी की अच्छी कीमत न मिलने के कारण कई किसान सोयाबीन और कॉटन की तरफ शिफ्ट हुए हैं. देश में हल्दी के बुवाई क्षेत्र का चौथाई हिस्सा तेलंगाना में है. ये आंकड़े प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की वेबसाइट से लिए गए हैं.

अजय केडिया का कहना है कि जिस तरह से हल्दी की मांग बढ़ी है, वैसी मांग बनी रही तो यह तीन महीने के भीतर ही 6800 के स्तर को पार कर सकता है और छह महीने में 7200 के स्तर को छू सकता है. हल्दी के भाव में अब अगली क्रॉप आने के बाद ही गिरावट की उम्मीद की जा सकती है.

