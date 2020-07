कोरोना फ्री म्यूचुअल फंड! 3 महीने में 40% तक दे दिया रिटर्न, आगे क्या करना चाहिए?

Best Equity Funds Return/Corona Free Equity Mutual Funds: इक्विटी मार्केट की तरह इक्विटी म्यूचुअल फंडों के प्रदर्शन में भी मार्च की गिरावट के बाद से रिकवरी आने लगी है. पिछले 3 महीने की बात करें तो इक्विटी सेग्मेंट की अलग अलग कटेगिरी ने डबल डिजिट में रिटर्न दिए हैं. वहीं अलग अलग स्कीम की बात करें तो निवेशकों को 3 महीने में 41 फीसदी तक रिटर्न मिला है. ओवरआल हर कटेगिरी में म्यूचुअल फंडों के 1 साल का प्रदर्शन भी सुधरने लगा है. फिलहाल इस रिकवरी के बाद एक्सपर्ट का भी भरोसा जगा है. एक्सपर्ट मल्टीकैप के अलावा लॉर्जकैप स्कीम चुनने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है लो वैल्युएशन का फायदा उठाने का सही समय है. हालांकि निवेशकों को मिडकैप और स्मालकैप फंड में कुछ और इंतजार करना चाहिए.

बता दें कि कोरोना महामारी के भारत में फैलने के साथ ही वित्तीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी. मार्च और अप्रैल में इक्विटी मार्केट की हालत खराब रही, जिसका सीधा असर इक्विटी म्यूचुअल फंड के निवेशकों पर भी देखने को मिला. इक्विटी सेग्मेंट में हर कटेगिरी में 1 साल का रिटर्न डबल डिजिट में निगेटिव हो गया था. लेकिन अप्रैल के आखिरी हु्ते से एक बार फिर रिकवरी आने लगी है.

लॉर्जकैप फंड: 20.87 फीसदी

लॉर्ज एंड मिडकैप फंड: 18.31 फीसदी

मल्टीकैप फंड: 18.88 फीसदी

मिडकैप फंड: 18.49 फीसदी

स्मालकैप फंड: 18.76 फीसदी

वैल्यू ओरिएंटेड: 20.71 फीसदी

ELSS: 18.88 फीसदी

ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड: 40.59 फीसदी

टाटा डिजिटल इंडिया फंड: 35.98 फीसदी

क्वांट स्माल फंड: 36 फीसदी

फ्रैंकलिन टेक्नोलॉजी: 35 फीसदी

ABSL डिजिटल इंडिया फंड: 32 फीसदी

मिराए एसेट फोकस्ड फंड: 27 फीसदी

क्वांट टैक्स फंड: 27 फीसदी

PGIM इंडिया मिडकैप अपॉर्चूनिटी: 26 फीसदी

इक्विटी बैंकिंग: 17.75 फीसदी

इक्विटी फार्मा: 10 फीसदी

इक्विटी इंफ्रा: 16 फीसदी

इक्विटी टेक: 34 फीसदी

इक्विटी कंजम्पशन: 15 फीसदी

इक्विटी पीएसयू: 9.5 फीसदी

इक्विटी एनर्जी: 24.77 फीसदी

UTI AMC लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं फंड मैनेजर-इक्विटी, अमित प्रेमचंदानी के अनुसार मौजूदा समय में मल्टीकैप म्यूचुअल फंड इक्विटी सेग्मेंट में बेस्ट विकल्प दिख रहे हैं. मल्टीकैप में यह फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह बाजार के अवसरों के अनुसार पोर्टफोलियो को अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनियों में मूव कर सकते हैं. ऐसे में मिडकैप या स्मालकैप के मुकाबले मल्टी कैप बेहतर विकल्प है.

BPN फिनकैप कंस्लटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि अभी की बात करें तो मिडकैप और स्मालकैप में कुछ और इंतजार करना बेहतर है. हालांकि अगर मिडकैप में पैसा लगाना है तो लॉर्ज एंड मिडकैप विकल्प बेहतर है. इसके अलावा निवेशकों को लॉर्जकैप और मल्टीकैप पर फोकस करना चाहिए. अर्थव्यवस्था में जब भी रिकवरी आती है, सबसे पहले लॉर्जकैप ही परफॉर्म करते हैं. कोरोना संकट को देखते हुए बात करें तो इस चुनौती से भी पहले वही कंपनियां बाहर निकलेंगी, जिनके पास पर्याप्त कैश है. इनमें लॉर्जकैप कंपनियां ही प्रमुख हैं. वहीं मौजूदा दौर में मलटीकैप आपके पोर्टर्फलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. एसेट अलोकेशन की स्ट्रैटेजी भी अच्छा विकल्प है.

