Flipkart को बंद करे सरकार, ट्रेडर्स ने उठाई मांग; बैलेंस शीट में गड़बड़ी का दिया हवाला

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट का हवाला देते हुए उस पर कानून को दरकिनार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. CAIT का कहना है कि कारोबार के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों के चलते सरकार को जीएसटी और आयकर में राजस्व का भारी नुकसान हुआ है. इस मामले में CAIT ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को बृहस्पतिवार को एक लेटर ​लिखा है. CAIT ने फ्लिपकार्ट पर इन्वेंट्री को नियंत्रित करने के लिए सकल जोड़तोड़, सरकार की FDI नीति को दरकिनार करना और खुले व पारदर्शी तरीके से कारोबार करने के बजाय कंपनी के मूल्यांकन को बढ़ाने जैसे आरोप लगाए हैं.

CAIT ने कहा है कि यह ई-कॉमर्स बाजार को खराब करने का खुला मामला है और केन्द्रीय मंत्री गोयल को पहले कदम के रूप में फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स व्यवसाय को बंद करने के लिए आदेश देना चाहिए. साथ ही कर विशेषज्ञों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए, जो एक समयबद्ध सीमा में फ्लिपकार्ट, उसकी मूल कंपनी और अन्य सहयोगी या संबंधित कंपनियों की बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते का गहराई से अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे.

गोयल को दिए अपने लेटर में CAIT ने कहा कि हमने लगातार जोरदार तरीके से यह कहा है कि ये ई-कॉमर्स कंपनियां हर साल हजारों करोड़ रुपये का नुकसान कर रही हैं. फिर भी वे बिना किसी समस्या के अपने व्यवसायों को जारी रखने में सक्षम हैं, जो कि अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है.

हालांकि, मीडिया के एक हिस्से में फ्लिपकार्ट के बारे में सही तथ्यों का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने फ्लिपकार्ट की बैलेंस शीट का विश्लेषण किया है. उसका निष्कर्ष हमारे आरोपों की पुष्टि करता है कि फ्लिपकार्ट कोई मार्केटप्लेस नहीं है बल्कि वास्तविक रूप में यह देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, जो FDI नीति का घोर उल्लंघन है.

एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए CAIT ने कहा कि देश के पांच शीर्ष कॉर्पोरेट खुदरा विक्रेताओं ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 43,374 करोड़ रुपये का माल खरीदा. वहीं फ्लिपकार्ट की सिंगापुर मूल कंपनी फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय स्टेटमेंट से पता चलता है कि अकेले फ्लिपकार्ट ने इस वर्ष 39,514 करोड़ रुपये का सामान खरीदा, जो कॉर्पोरेट खुदरा विक्रेताओं द्वारा खरीदे गए कुल माल का 90% है. अब सवाल यह है कि एक मार्केटप्लेस को इतने बड़े पैमाने पर सामान खरीदने और बेचने की आवश्यकता क्यों है?

CAIT ने कहा की उसी वित्तीय वर्ष में फ्लिपकार्ट ने उन सामानों की बिक्री के कारण 4431 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया, जिसमें बिक्री के लिए खर्च किए गए आकस्मिक खर्चे शामिल नहीं हैं. 2019 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारी डिस्काउंट देने की वजह से घाटा 170% तक बढ़ा है. एक अनुमान के अनुसार फ्लिपकार्ट हर दिन 110 करोड़ रुपये का सामान खरीद रही है और प्रति दिन 39 करोड़ रुपये के नुकसान पर बेच रही है.

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतिया और नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि फ्लिपकार्ट उसके द्वारा नियंत्रित विक्रेताओं को उत्पाद बेचती है. सुपरकोम, नेट, ओमनी टेक रिटेल और रिटेल नेट जैसी कंपनियां फ्लिपकार्ट की बी2बी इकाई से सामान खरीद रही हैं और स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमियम लाइफस्टाइल, फैशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विशबेरी ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसे विक्रेताओं को बेचती हैं. यह स्पष्ट रूप से FDI नीति का खुला उल्लंघन है.

आगे कहा कि यह ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किए गए उच्च स्तर के हेरफेर की एक झलक है. अगर इनके पूरे व्यापार मॉडल के गहन विवरण की जांच की जाए तो ऐसे और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे, जो काफी चिंताजनक होंगे. इसके अलावा, उच्च रियायती मूल्य पर सामानों की बिक्री करके वास्तव में उत्पादों के उचित बाजार मूल्य से काफी नीचे की रियायती मूल्य पर जीएसटी वसूलते हैं, जिससे सरकार को भारी जीएसटी रेवेन्यु का नुकसान होता है. जीएसटी को उचित बाजार मूल्य पर लगाया जाना होता है. हर साल भारी नुकसान करके फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सरकार को पर्याप्त आयकर एवं जीएसटी राजस्व देने के दायित्व से बच रही हैं.

इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल गलत लॉजिक्स पर आधारित है. निवेशकों के माध्यम से नकारात्मक नकदी प्रवाह का वित्तपोषण करता है और बाजार पर एकाधिकार करता है. यह भारतीय खुदरा बाजार को काफी हद तक विकृत करने और व्यापार व अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाने का एक स्पष्ट मामला है.

CAIT ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री की देश में ईमानदार और पारदर्शी व्यापार और वाणिज्य स्थापित करने की दृष्टि और प्रतिबद्धता को पूरा करने व देश के व्यापारियों का व्यवसाय में विश्वास बहाल करने के लिए पीयूष गोयल द्वारा आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाएंगे.

