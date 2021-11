Cryptocurrency Investment Made Easy: क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना होगा आसान, Mudrex ने पेश की म्यूचुअल फंड जैसी नई स्कीम, जानें पूरी डिटेल

Mudrex Coin Sets can make Cryptocurrency Investments Easy: अगर आप क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में पहली बार निवेश करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इसे समझने में थोड़ी परेशानी हो. नए निवेशकों को इसके जोखिम और उतार-चढ़ाव को समझने में व कॉइन के चुनाव में दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा, नए निवेशकों के लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि किस कॉइन में निवेश पर उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा. हालांकि, वर्तमान में बिटकॉइन को निवेशकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. लेकिन कम समय में ज्यादा रिटर्न के लालच में अक्सर नए निवेशक गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है.

क्रिप्टोकरेंसी में पहली बार निवेश करने जा रहे निवेशकों की इस समस्या के समाधान के लिए बेंगलुरु स्थित ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी एसेट मैनेजर Mudrex ने एक क्रिप्टो स्कीम की शुरुआत की है. यह क्रिप्टो स्कीम म्यूचुअल फंड जैसी है और इसे कॉइन सेट्स (Coin Sets) नाम दिया गया है. यह स्कीम भारत समेत अन्य देशों के यूजर्स को कई थीम-बेस्ड क्रिप्टो कॉइन में एक निश्चित राशि निवेश करने की सुविधा देती है. FE ऑनलाइन ने Mudrex के CEO और को-फाउंडर एदुल पटेल (Edul Patel) के साथ बातचीत की है. इस बातचीत के ज़रिए हमने यह जानने की कोशश की है कि लॉन्चिंग के बाद कॉइन सेट्स ने कैसा प्रदर्शन किया है और यह कैसे काम करता है. इसके अलावा, हमने इससे संबंधित नियमों और नई स्कीम्स पर जोखिम को लेकर भी बातचीत की है.

एदुल पटेल : Coin Sets एक निश्चित थीम पर आधारित टोकनों का एक बास्केट है, जिसे Mudrex टीम द्वारा मैनेज और रि-बैलेंस किया जाता है. इसे म्यूचुअल फंड की तरह आसान बनाया गया है, ताकि यूजर्स एक ही क्लिक में निवेश कर सकें. निवेशक इसके ज़रिए इस बात की चिंता किए बिना कि खरीदने के लिए सटीक टोकन क्या है और कितना खरीदना है, निवेश कर सकते हैं. आप कॉइन सेट्स को इंडेक्स फंड की तरह समझ सकते हैं. जिस तरह, निफ्टी 50 में आपके पास स्टॉक का एक बास्केट होता है, उसी तरह कॉइन सेट्स में आपके पास टोकन/कॉइन का बास्केट होता है. Coin Sets में कोई एक्टिव खरीद-बिक्री नहीं होती है.

Investment Diversification: डायवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, जानिए इसके क्या हैं फायदे

एदुल पटेल : कॉइन सेट्स की फंड मैनेजर Mudrex टीम है. हम साइट पर इसका उल्लेख करते हैं. समय के साथ हम इसमें, टीम और फंड मैनेजर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जोड़ते जा रहे हैं.

एदुल पटेल : कॉइन सेट्स को अब तक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. पिछले एक महीने में इन कॉइन सेट्स में लगभग 3000 यूजर्स ने निवेश किया है. कॉइन सेट्स के ज़रिए निवेश की गई कुल राशि लगभग 50 से 60 लाख डॉलर होगी.

एदुल पटेल : कॉइन सेट्स ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि यूजर्स के लिए बहुत अच्छी बात है.

एदुल पटेल : कॉइन सेट्स मार्केट-लिंक्ड रिटर्न देते हैं. हम जो दिखा रहे हैं वह पिछले 1 साल का रिटर्न है. सच यही है कि पिछले 1 साल में रिटर्न वास्तव में इतना अधिक रहा है. लेकिन हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि भविष्य में भी निवेशकों को इतना रिटर्न मिलेगा. प्लेटफॉर्म पर लाइव रहने वाला हर यूजर लाइव रिटर्न देख सकता है. कुछ कॉइन सेट्स, जिनमें मैंने निवेश किया है, ने पिछले डेढ़ महीने में 80-90 फीसदी रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि यह आगे भी इतना रिटर्न जनरेट करेगा.

एदुल पटेल : Discord कम्युनिटी और अन्य पॉपुलर चैनलों पर हमारे यूजर्स से बातचीत के आधार पर थीम तय किया जाता है. यूजर्स हमें बताते हैं कि वे DeFi या NFT आदि की थीम में निवेश करना चाहते हैं. इस तरह हम निवेशकों का सुझाव प्राप्त करते हैं. एक बार थीम तय हो जाने के बाद, हमारी इन-हाउस क्वांट टीम उस थीम के भीतर उपलब्ध सभी अलग-अलग टोकन को देखती है और फिर अलग-अलग मापदंडों के आधार पर उनका चयन करती है. ये मापदंड हैं –

इसलिए हम केवल विश्वसनीय सत्यापित प्रोजेक्ट्स को देखते हैं. हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यूजर लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट कर पाएं.

एदुल पटेल : म्यूचुअल फंड की तरह, कॉइन सेट भी बाजार के जोखिमों के अधीन हैं. अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. जब बाजार नीचे जाएगा तो आपका रिटर्न कम होगा.

एदुल पटेल : एक्चुअल कोर वॉलेट को Binance और BitGo के साथ पार्टनरशिप में होस्ट किया जाता है. Mudrex इंफ्रास्ट्रक्चर और Mudrex IP से केवल एंट्री और एग्जिट किया जा सकता है. कंपनी में किसी के पास फंड का एक्सेस नहीं है.

एदुल पटेल : यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रेगुलेशन को लेकर सरकार का रुख क्या रहता है. लेकिन मुझे यकीन है कि अगर जरूरी हो तो, हम अपने यूजर्स को क्रिप्टो से एग्जिट करने में मदद कर सकते हैं.

एदुल पटेल : हां. हम लोगों को यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि नकारात्मक रुख के मामले में वे क्रिप्टो से कैसे एग्जिट कर सकते हैं. यूजर्स का फंड हमेशा सेफ रहेगा.

JhunJhunwala Portfolio:राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का ये शेयर सरपट दौड़ा, जानिए अभी और कितनी हो सकती है कमाई

एदुल पटेल : तीन नए कॉइन सेट थीम लॉन्च हो रहे हैं – Metaverser, Decentralised Autonomous Organisations (DAOs) और Gaming. ये नए थीम इस हफ्ते के अंत तक लॉन्च होने जा रहे हैं. हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट इंटीग्रेशन पर भी काम कर रहे हैं, जो दिसंबर के पहले हफ्ते तक लाइव हो जाएगा. इसमें यूजर्स को सीधे Mudrex वॉलेट में INR डिपॉजिट करने की सुविधा मिलेगी.

एदुल पटेल : बिल्कुल. अगर किसी को क्रिप्टो में दिलचस्पी है, तो मैं इसके ज़रिए शुरुआत करने की सलाह दूंगा. आज अगर किसी को क्रिप्टो में दिलचस्पी है तो वह जाकर सीधे बिटकॉइन खरीदता है. अब बिटकॉइन खरीदना रिलायंस स्टॉक को खरीदने जैसा है. हम जानते हैं कि अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता रहा तो यह लंबे समय में अच्छा रिटर्न देगा. लेकिन यह निवेश का बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक स्टॉक को होल्ड करना काफी रिस्की है. अगर किसी को क्रिप्टो में दिलचस्पी है, तो मैं आमतौर पर बिटकॉइन खरीदने के बजाय उन्हें ब्लू चिप कॉइन सेट में निवेश करने के लिए कहता हूं. इसमें न केवल बिटकॉइन बल्कि सभी टॉप 5 क्रिप्टो शामिल हैं, जो बेहतर और डायवर्सिफाइड रिटर्न जनरेट करने में मदद करेंगे.

एदुल पटेल : हम यूजर्स को इस महीने के अंत तक कम से कम 10 डॉलर के साथ कॉइन सेट में निवेश शुरू करने की अनुमति देने के लिए काम कर रहे हैं. बाद में इसे घटाकर 1 डॉलर कर दिया जाएगा. हम एक SIP जैसी सुविधा को लेकर भी काम कर रहे हैं.

एदुल पटेल : USDT को Binance से Mudrex वॉलेट में ट्रांसफर करने पर कोई फीस नहीं लगती. Binance पर आपको फीस भले ही नजर आए, लेकिन असल में इसमें कोई फीस नहीं ली जाती है.

(Article: Rajeev Kumar)

(भारत में क्रिप्टोकरेंसी अनरेगुलेटेड एसेट है. उनमें निवेश जोखिम भरा हो सकता है. कृपया क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन/निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर कर लें. इस लेख में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सुझाव/सिफारिशें संबंधित कमेंटेटर द्वारा दी गई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन उनकी सलाह की जिम्मेदारी नहीं लेता. )

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.