Russia-Ukraine युद्ध से मेटल की कीमतों में लगेगी आग, Tata Steel, HNDL, Coal India जैसे शेयरों में आएगी तेजी, लगाएंगे पैसे?

रूस ग्लोबल लेवल पर जहां क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहीं स्टील, एल्यूमीनियम, निकल जैसे मेटल के ट्रेड में भी उसका दबदबा है.

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से क्रूड और कमोडिटी के अलावा मेटल्स की कीमतों में तेजी है. (pixabay)

Metals on Fire: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लंबा खिंचता दिख रहा है. इसके चलते रूस पर दुनिया के तमाम बड़े देश आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं. इसके चलते क्रूड और कमोडिटी के अलावा मेटल्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. हाल फिलहाल में कई तरह की मेटल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. वहीं सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस होने के चलते डिमांड में भी तेजी आने लगी है. ब्रोकरोज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यह क्राइसिस लंबा चला तो मेटल की कीमतों में और आगे लगेगी. वहीं रूस से सप्लाई आधित होने पर भारत की जो कंपनियां मेटल एक्सपोर्ट करती हैं, वे विनर साबित हो सकती है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले दिनों में Coal India, Tata Steel, Hindalco और NACL के शेयर आउटपरफॉर्म कर सकते हैं. रूस में बड़े पैमाने पर मेटल का उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार रूस ग्लोबल लेवल पर जहां क्रूड का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वहीं स्टील के मामले में यह दुनिया का चौथ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. सटील के मामले में इसका जापान और भारत से तगड़ा कॉम्पिटीशन है. वहीं साल 2020 के आंकड़े बताते हैं कि रूस दुनिया में एल्यूमीनियम का तीसरा सबसे बढ़ा प्रोड्यूसर देश है. निकल उत्पादन में भी रूस का नंबर तीसरा है. ऐसे में यूक्रेन क्राइसिस के चलते रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हें, उससे एल्यूमीनियम, निकल, स्टील, थर्मल कोल और PCI कोल की कीमतें बढ़ना तय है. मेटल ट्रेड में रूस का दबदबा ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो एल्यूमीनियम एक्सपोर्ट में रूस की दुनिया के बाजारों में 9 से 10 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं निकल एक्सपोर्ट करने के मामले में 11 से 12 फीसदी ग्लोबल हिस्सेदारी है. थर्मल कोल एक्सपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 20 फीसदी है. जबकि स्टील ट्रेड में रूस की ग्लोबल बाजारों में 12 फीसदी हिस्सेदारी है. EBITDA अनुमान बढ़ाया ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कीमतों में तेजी से मेटल कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा. ब्रोकरेज हाउस FY23 के लिए कुछ कंपनियों का EBITDA अनुमान बढ़ा दिया है. इनमें COAL (+34%), NACL (+29%), VED (+13%), HNDL (+9%), HZ (+6%) और TATA (+10%) शामिल हैं. Top Picks Hindalco, NACL, Coal India, TATA Steel ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि भारत एल्यूमीनियम का एक्सपोर्टर है. ऐसे में कीमतें बढ़ने से HNDL, NACL और VED को फायदा होगा. वहीं कोयले की डिमांड बढ़ने का फायदा COAL को मिलेगा. जबकि स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी से TATA को फायदा मिलेगा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.