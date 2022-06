Coal India, ITC, IOC से GAIL तक; हाई डिविडेंड स्टॉक की लिस्ट, कठिन दौर में पोर्टफोलियो होगा सेफ, महंगाई को मिलेगी मात

इक्विटी बाजार में बिकवाली से निवेशकों को नुकसान हो रहा है. कई मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर भी लगातार टूट रहे हैं. ऐसे में हाई डिविडेंड देने वाले शेयरों पर नजर रखें.

कुछ कंपनियां शेयरधारकों को समय-समय पर मुनाफे का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती हैं. (image: pixabay)

Best Dividend Paying Stocks: कोविड-19 महामारी खत्म होने के कगार पर आई तो महंगाई पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गई. रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने दिक्कतें और बढ़ा दीं. दुनियाभर में कमोडिटी से लेकर एनर्जी तक की कीमतें आसमान पर पहुंच गई. अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इनफ्लेशन 4 दशक के पीक पर है. महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों को मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है. इन सबके चलते इक्विटी मार्केट में बिकवाली का दबाव बना हुआ है. बाजार की बड़ी गिरावट में निवेशकों के पैसे लगातार डूब रहे हैं. इक्विटी बाजार में बिकवाली से निवेशकों को नुकसान हो रहा है. कई मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर भी लगातार टूट रहे हैं. ऐसे में हाई डिविडेंड देने वाली और फंडामेंटली मजबूत कंपनियों के शेयर निवेशकों के पोर्टफोलियो को सेफ कर सकते हैं. इनमें न सिर्फ महंगाई को मात देने की क्षमता होती है, बल्कि हाई डिविडेंड यील्ड के चलते ये बुरे दौर में रिस्क को कम करने में मदद करते हैं. डिफेंसिव स्टॉक: बाजार की गिरावट में भी डटा रहा ITC, अभी करें निवेश तो मिल सकता है 27% रिटर्न क्या होता है डिविडेंड? कुछ कंपनियां अपने शेयरधारकों को समय-समय पर अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती रहती हैं. ऐसी कंपनियों को डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स भी कहते हैं. डिविडेंड देना किसी कंपनी के लिए जरूरी नहीं है. यह पूरी तरह कंपनी का फैसला होता है कि वह अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देगा या नहीं. ये कंपनियां देती है डिविडेंड देश में कई ऐसी कंपनियां है जो अपने शेयरधारकों को रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देती हैं. ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियों की लिस्ट ये है. Indian Oil Corporation (10.4% डिविडेंड यील्ड)

Coal India (8.5% डिविडेंड यील्ड)

Bajaj Auto (3.84% डिविडेंड यील्ड)

GAIL India (5.95% डिविडेंड यील्ड)

Hindustan Zinc (6.25% डिविडेंड यील्ड)

SJVN (8% डिविडेंड यील्ड)

ITC (4-4.5% डिविडेंड यील्ड)

SBI (1.6% डिविडेंड यील्ड)

BPCL (4.9% डिविडेंड यील्ड) कैसे होता है फायदा, कैलकुलेशन इसे ऐसे समझें….. कुल शेयर: 2000

निवेश रकम: 4,00,000 (प्रति शेयर 200 रु)

1 साल का रिटर्न: 15 फीसदी

निवेश पर फायदा: 60 हजार रुपये

डिविडेंड: 5 रु प्रति शेयर

कुल फायदा: 60,000+10,000 = 70,000 रु क्या सभी डिविडेंड शेयर हैं सुरक्षित अलग अलग ब्रोकरेज की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मजबूत और मुनाफे वाली कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी डिविडेंड देने वाले शेयरों में अच्छा रिटर्न मिले. अगर किसी कंपनी के साथ कोई निगेटिव इश्यू है तो उसमें निवेश से बचना चाहिए. अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनियों की पहचान उनकी वित्तीय स्थिति देखकर की जा सकती है. निवेश के लिए उन कंपनियों का चुनाव किया जा सकता है, जिनमें मुनाफा आ रहा हो. अच्छी कंपनियों का रिटर्न भी स्लो हो सकता है. लेकिन डिविडेंड देने की वजह से लंबी अवधि में रिटर्न कवर हो सकता है.

