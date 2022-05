Stocks in News: Coal India, Indian Hotels, BPCL, Nalco समेत ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 25 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 25 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Coal India, Indian Hotels, Bank of India, BPCL, Nalco, Grasim Industries, Ipca Lab, Minda Industries, RITES, Dr Reddy’s, Deepak Fertilizer, Apollo Hospitals, HEG, NHPC, Easy MyTrip, Fortis, GMM Pfaudler, InterGlobe Aviation, Kolte Patil, Bata, PFC, Torrent Pharma, Whirlpool जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Coal India, BPCL, Nalco आज यानी 25 मई 2022 को BPCL और Coal India के मार्च तिमाही के नतीजे आएंगे. इनके अलावा Deepak Fertilizer, Apollo Hospitals, HEG, NHPC, Easy MyTrip, Fortis Healthcare, GMM Pfaudler, InterGlobe Aviation, JaiCorp, Kolte Patil, Bata India, Nalco, PFC, Torrent Pharma, Whirlpool और MSTC के भी नतीजे आएंगे. Grasim Industries आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी Grasim Industries का मुनाफा मार्च तिमाही में 55.56 फीसदी बढ़कर 4,070.46 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2616.64 करोड़ रुपये रहा था. Indian Hotels Indian Hotels ने कहा है कि कंपनी ने पुनीत छतवाल को फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर नियुक्त किया है. उनका नया कार्यकाल 5 साल का होगा जो 6 नवंबर 2022 से शुरू होकर 5 नवंबर 2027 तक होगा. Bank of India Bank of India की योजना 2500 करोड़ रुपये जुटाने की है. यह फंड इसी फाइनेंशियल ईयर या तो फॉलो आन आफर या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जुटाया जाएगा. बैंक में सरकार की हिस्सेदारी इसके बाद 81 फीसदी से घटकर 75 फीसदी हो जाएगी. Ipca Lab Ipca Laboratories ने कहा है कि उसके बोर्ड ने टोनिरा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और रामदेव केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है. ये दोनों Ipca Lab की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं. Ipca Lab का मुनाफा 19.3 फीसदी घटकर 130.23 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि रेवेन्यू 15.6 फीसदी बढ़कर 1289.10 करोड़ रुपये हो गया. Minda Industries Minda Industries का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 3 फीसदी बढ़कर 144 करोड़ रुपये हो गया है. इस दौरान रेवेन्यू करीब 8 फीदी बढ़कर 2415 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी डेट के जरिए 1000 करोड़ रुपये जुटाएगी, इस बात की मंजूरी बोर्ड से मिल गई है. कंपनी ने 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस देने की मंजूरी दे दी है. RITES RITES का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर फ्लैट रहकर 142.36 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 141.55 करोड़ का मुनाफा हुआ था.

