CMS Info Systems IPO: देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी का खुल गया IPO, सब्सक्राइब करें या नहीं, ये है एक्सपर्ट्स की राय

सीएमएस इंफो सिस्टम्स के आईपीओ के लिए 205-216 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है. निवेशक सिंगल लॉट में 69 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं.

CMS Info Systems का 1,100 करोड़ रुपये का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है.

CMS Info Systems IPO: कैश मैनेजमेंट कंपनी CMS Info Systems का 1,100 करोड़ रुपये का IPO आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) पर है, यानी इसके तहत नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे. कंपनी के मौजूदा शेयरहोल्डर्स द्वारा 5.3 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत की जाएगी. कंपनी ने 330 करोड़ रुपये पहले ही एंकर निवेशकों से जुटा लिए हैं. इस आईपीओ में पैसे लगाने के लिए 205-216 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड और 69 शेयरों का लॉट तय किया गया है. यह आईपीओ 23 दिसंबर यानी गुरुवार तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. आईपीओ से जुड़ी डिटेल सीएमएस इंफो सिस्टम्स के आईपीओ के लिए 205-216 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है. इसके प्रति शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है.

निवेशक सिंगल लॉट में 69 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं. इस तरह, प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,904 रुपये का निवेश करना होगा.

आईपीओ का आधा हिस्सा या 2.68 करोड़ शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए आरक्षित हैं. वहीं, 35 फीसदी या 1.87 करोड़ शेयर खुदरा निवेशकों के लिए और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए शेष 15 फीसदी हिस्सा आरक्षित किया है.

सीएमएस इंफो सिस्टम्स को आईपीओ से कोई फंड नहीं मिलेगा क्योंकि यह पूरी तरह से ओएफएस है. इश्यू के बाद, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी मौजूदा 100% से घटकर 65.59% हो जाएगी. यानी, सीएमएस इंफो सिस्टम्स में पब्लिक शेयरहोल्डिंग शून्य से बढ़कर 34.41 प्रतिशत हो जाएगी.

इश्यू के एंकर हिस्से के जरिए 12 एंकर निवेशकों ने सीएमएस इंफो सिस्टम्स में हिस्सेदारी खरीदी है. इनमें नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट, एसबीआई स्मॉलकैप फंड, गोल्डमैन सैक्स, आदित्य बिड़ला सन लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल और BNP Paribas शामिल हैं. Snapdeal IPO: स्नैपडील का आईपीओ लाने की तैयारी, सेबी के पास जमा किए पेपर्स क्या आपको करना चाहिए सब्सक्राइब च्वाइस ब्रोकिंग के एनालिस्ट्स ने कहा, “हायर प्राइस बैंड 216 रुपये पर, CMS 19x के P/E मल्टीपल की डिमांड कर रहा है (इसकी FY21 की कमाई 11.4 रुपये है), जो कि इसके एकमात्र लिस्टेड पीयर के मल्टीपल के अनुरूप है.”

उन्होंने आगे कहा, “डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैश की भूमिका लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा, कंपनी की कैश मैनेजमेंट वैल्यू चेन में डायवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ-साथ इस सेक्टर में इसकी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हम इस इश्यू को ‘सब्सक्राइब’ की रेटिंग दे रहे हैं. एसआईएस लिमिटेड सीएमएस इंफो सिस्टम्स का एक लिस्टेड पियर है, जो कि 19.70 के P/E पर ट्रेड करता है.

CMS Info Systems, ATM पॉइंट और रिटेल पिक-अप पॉइंट की संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है. मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट्स ने कहा कि भारत में एटीएम की कुल संख्या के आधार पर कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 24.7% है, साथ ही साथ भारत में आउटसोर्स किए गए एटीएम की कुल संख्या के आधार पर 41.1% की बाजार हिस्सेदारी है.

CMS Info Systems के रिटेल कैश मैनेजमेंट बिजनेस में ग्राहक मुख्य रूप से बैंक हैं, जिनमें एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और IDBI बैंक सहित अन्य बैंक शामिल हैं.

ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट्स ने इस इश्यू को 19.48 के P/E पर 3,19,680 लाख रुपये के मार्केट कैप के साथ वैल्यू दिया है. उन्होंने कहा, “हम इस आईपीओ को सब्स्क्राइब रेटिंग प्रदान करते हैं क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है. यह अपने पियर्स की तुलना में उचित वैल्यूएशन पर उपलब्ध है.” Income Tax Return Filling : ITR फाइल करते समय न करें ये गलतियां, वरना पड़ सकता है भारी सब्सक्रिप्शन स्टेटस सब्सक्रिप्शन के पहले दिन अब तक रिटेल इन्वेस्टर्स ने इश्यू के अपने हिस्से को 0.39 गुना सब्सक्राइब किया है. फिलहाल इश्यू के QIB और NII हिस्से में बहुत कम दिलचस्पी दिख रही है. कुल मिलाकर, बोली लगाने के शुरुआती घंटे के बाद सीएमएस इंफो सिस्टम्स आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन टैली 0.20 गुना है. (Article: Kshitij Bhargava) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

