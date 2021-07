Clean Science and Technology की स्टॉक मार्केट में बंपर लिस्टिंग, आईपीओ प्राइस से दोगुना भाव पर हो रहा ट्रेड

Clean Science and Technology Listing: क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शेयरों की स्टॉक एक्सचेंजों पर आज 19 जुलाई को बंपर लिस्टिंग हुई है. इसके शेयरों की ट्रेडिंग आज 1784 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शुरू हुई है जोकि आईपीओ प्राइस 900 रुपए प्रति शेयर से 98.27 फीसदी यानी 884.40 रुपये प्रीमियम पर है. स्पेशियलटी केमिकल मैन्यूफैक्चरर क्लीन साइंस का कारोबार दुनिया भर में है और इसके ग्राहक दुनिया भर में हैं. यह कंपनी परफॉरमेंस, केमिकल्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स और एफएमसीजी केमिकल्स मैन्यूफैक्चर करती है. लिस्टिंग के समय क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बाजार पूंजी 18,953 करोड़ रुपये की थी.

क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आईपीओ को लेकर निवेशकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और 1546 करोड़ रुपये का यह आईपीओ 93.41 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ था. क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स ने 156 गुना और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) ने इशू को 206 गुना अधिक सब्सक्राइब किया था जबकि रिटेल इंवेस्टर्स ने आरक्षित हिस्से का 9 गुना अधिक सब्सक्राइब किया था. यह पब्लिक इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था.

मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट्स ने कंपनी की ग्रीन केमिकल्स में ग्लोबल लीडरशिप, डाइवर्सिफाइड प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो, बेहतर वित्तीय स्थिति और ईएसजी फ्रंट पर फोकस के चलते इशू को सब्सक्राइब की रेटिंग दिया था. कंपनी का नेट प्रॉफिटवित्त वर्ष 2018-19 में 97 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 198 करोड़ रुपये हो गया. ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक 2003 में स्थापित यह कंपनी तेजी से बढ़ने वाली और स्पेशियलटी केमिकल बनाने वाली सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनियों में शुमार है. जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक कंपनी अगले पांच साल में 5-6 फीसदी की दर से ग्रोथ करेगी. ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म ने कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रोसेस इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस, पॉजिटिव इंडस्ट्री आउटलुक, बेहतर मार्जिन प्रोफाइल और हेल्दी रिटर्न रेशियो के चलते इस इशू को सब्सक्राइब की रेटिंग दिया था.

(Article: Kshitij Bhargava)

