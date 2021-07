कल खुलेगा क्लीन साइंस का आईपीओ, ग्रे मार्केट में 53% प्रीमियम पर पहुंचा भाव, निवेश के लिए एक्सपर्ट की ये है सलाह

Clean Science and Technology IPO: क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल 7 जुलाई को खुलने वाला है. निवेशक 880-900 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के प्राइस बैंड में आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं. इन शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये है. क्लीन साइंसेज का आईपीओ पूरी तरह से प्रमोटर्स समेत वर्तमान निवेशकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है. आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.65 फीसदी से घटकर 78.51 फीसदी रह जाएगी, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक शेयरहोल्डिंग 5.35 फीसदी से बढ़कर 21.49 फीसदी हो जाएगी. निवेशक इस हफ्ते के आखिरी तक आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं. आईपीओ आने से पहले क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भाव पर ट्रेड हो रहा है. अनलिस्टेडजोन के पार्टनर दिनेश गुप्ता के मुताबिक इसके शेयर्स 53 फीसदी प्रीमियम भाव पर यानी 480 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं.

कोरोना के चलते कम आय वाले परिवार की महिलाओं की बुरी स्थिति, 10 राज्यों में हुए सर्वे में बड़ा खुलासा

क्लीन साइंसेज के आईपीओ के लिए निवेशक 16 शेयरों के लॉट में बोली लगा सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि तय प्राइस बैंड में अपर प्राइस के हिसाब से न्यूनतम 14,400 रुपये का निवेश करना होगा. ऑफर के तहत 1.71 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे. इसमें से 773 करोड़ रुपये के 85.92 लाख शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (क्यूआईबी), 541 करोड़ रुपये के 60.14 लाख शेयर्स (35 फीसदी) रिटेल इंवेस्टर्स और 232 करोड़ रुपये के 25.77 लाख इक्विटी शेयर्स (15 फीसदी) नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित किए जाएंगे. कंपनी को इशू से कोई भी फंड नहीं मिलेगा क्योंकि यह ऑफर फॉर सेल है.

Tata Motors Price Hike: टाटा की गाड़ियों के फिर बढ़ेंगे दाम, इस वित्त वर्ष में दूसरी बार महंगी होंगी कारें

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.