Covid से हुई मौतो में सिर्फ 14% ने लिया था लाइफ कवर, बीमा कंपनियां भी पॉलिसी बेचने में बरत रही हैं सावधानी

Covid Insurance Claim: देश में इंश्योरेंस कवरेज की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कोरोना के चलते हुई मौतों में 15 फीसदी से कम मामलों में क्लेम का दावा किया गया. कोरोना महामारी के चलते देश भर में 3.91 लाख लोगों को मौत हो चुकी है. हालांकि अब तक इसमें से महज 14 फीसदी यानी कि 55,276 मौतों पर इंश्योरेंस क्लेम मिला है. इससे देश में लाईफ इंश्योरेंस कवरेज की बुरी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के सदस्य (गैर-बीमा) एल अलामेलू के मुताबिक इन 55,276 क्लेम्स में करीब 88 फीसदी यानी 3593 करोड़ रुपये के 44,484 क्लेम सेटल किए जा चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ बीमा कंपनियों ने 22 जून तक करीब 80 फीसदी यानी 15.39 लाख से अधिक हेल्थ क्लेम का निपटारा किया जो 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक के दावे रहे. अलामेलू के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस या हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 22 जून तक 19.11 लाख से अधिक के कोविड हेल्थ क्लेम किए गए.

एसोचैम के एक इवेंट को संबोधित करते हुए अलामेलू ने कहा कि इन आंकड़ों से बीमा कंपनियों के लिए अवसर दिख रहे हैं. हालांकि फिलहाल इस समस्या से भी कंपनियां जूझ रही हैं कि अधिकतर लोगों ने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है. यहां तक कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की भी बचत का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया है और कई लोगों पर कर्ज हो गया है. इन्होंने अपनी संपत्तियां बेची हैं और गहने तक गिरवी रखकर पैसों का प्रबंध किया.

इंश्योरेंस इंडस्ट्री और नियामक ने मिलकर कोरोना महामारी की उपजी स्थिति के बीच लोगों की जरूरतों के मुताबिक नई पॉलिसी को डिजाइन किया और प्रक्रिया को भी आसान किया गया. पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में जीवन व गैर-जीवन को लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री 9 फीसदी की दर से बढ़ी और चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल-मई के दौरान इसमें 17 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

