Stocks in News: Cipla, PVR, NTPC, HCL, SRF समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 10 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 10 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Asian Paints, Cipla, Rainbow Children’s Medicare, PVR, NTPC, HCL Technologies, SRF, KEI Industries, Godrej Agrovet, Vodafone Idea, Gujarat Gas, Ajanta Pharma, Chalet Hotels, Chemplast Sanmar, Kansai Nerolac Paints, Mahanagar Gas, MRF, Polycab India, Orient Electric, Reliance Capital, Shemaroo Entertainment, Torrent Power, Welspun India जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Asian Paints, Cipla आज यानी 10 मई को कुछ कंपनियां मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Asian Paints, Cipla, Vodafone Idea, Gujarat Gas, Ajanta Pharma, Cera Sanitaryware, Chalet Hotels, Chemplast Sanmar, Kansai Nerolac Paints, Mahanagar Gas, MRF, Polycab India, Orient Electric, Reliance Capital, Shemaroo Entertainment, TD Power Systems, Torrent Power, Venky’s (India), और Welspun India शामिल हैं. Rainbow Children’s Medicare Rainbow Children’s Medicare का शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा. कंपनी ने आईपीओ के तहत अपर प्राइस बैंड 542 रुपये तय किया था. इश्यू को निवेशकों का ठीक ठाक रिस्पांस मिला था. PVR मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर PVR ने मार्च 2022 तिमाही के दौरान 105.49 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है. हालांकि कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 289.21 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था. NTPC पब्लिक सेक्टर पावर कंपनी NTPC ने मुख्य रूप से थर्मल प्लांट में घरेलू सूखे ईंधन के साथ ब्लेंडिंग के लिए इंपोर्टेड 4.53 मिलियन टन (MT) कोयले की खरीद के लिए बोली लगाई है. पावर प्लांट्स में चल रहे सूखे ईंधन की कमी को देखते हुए कोयले के आयात के लिए NTPC का टेंडर महत्वपूर्ण है. HCL Technologies IT कंपनी ने Syniti के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है. कंपनी ग्राहकों को बेहतर डेटा प्रबंधन रणनीति और उच्च गुणवत्ता वाले डाटा प्रदान करने के लिए Syniti Knowledge Platform (SKP) को अपने रणनीतिक डाटा माइग्रेशन प्लेटफॉर्म के रूप में अपनाएगी. SRF SRF का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 59 फीसदी बढ़कर 606 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी के केमिकल्स बिजनसे और अन्य सेग्मेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 36 फीसदी बढ़कर 3,549 करोड़ रुपये हो गया. KEI Industries KEI Industries का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 35 फीसदी बढ़कर 116 करोड़ रुपये पर आ गया. अदर इनकम, आपरेटिंग इनकम और टॉपलाइन मजबूत रहने का फायदा कंपनी को मिला है. कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 44 फीसदी बढ़कर 1792 करोड़ रुपये रहा है. Godrej Agrovet Godrej Agrovet का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 120.6 फीसदी बढ़कर 140 करोड़ रुपये रहा है. हायर अदर इनकम, आपरेटिंग इनकम और मजबूत टॉपलाइन का फायदा कंपनी को मिला है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 42 फीसदी बढ़कर 2081 करोड़ रुपये हो गया है.

