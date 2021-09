Chip Shortage: चिप की किल्लत ने बढ़ाई समस्या, आईटी-हार्डवेयर के लिए बढ़ सकती है पीएलआई स्कीम की मियाद

Chip Shortage: दुनिया भर में चिप की किल्लत हो रही है और इसके चलते उद्योंगों को उत्पादन में दिक्कत हो रही है. इसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि स्मार्टफोन के बाद अब सरकार आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम को कम से कम एक साल के लिए आगे बढ़ा सकती है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ कंपनियों ने सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों और वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की किल्लत का हवाला देते हुए उत्पादन में देरी की बात कही है और कहा है कि इसके चलते पीएलआई स्कीम के तहत पहले साल (वित्त वर्ष 2022) में बढ़े हुए उत्पादन व बिक्री के लक्ष्य चूक सकते हैं. पीएलआई स्कीम के तहत मैन्यूफैक्चरर्स को आधार वर्ष के मुकाबले उत्पादन में बढ़ोतरी बिक्री लक्ष्य को हर साल हासिल करने पर कैश इंसेटिव दिया जाने का प्रावधान है.

आईटी हार्डवेयर के तहत लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर्स (PCs) व सर्वर आते हैं और इनके लिए आधार वर्ष FY20 है और पीएलआई स्कीम की अवधि चार साल है. यह योजना अभी वित्त वर्ष 2022 से शुरू हुई है और अगर एक साल की अवधि बढ़ाई जाती है तो यह योजना वित्त वर्ष 2025 की बजाय FY26 तक जारी रहेगी. पीएलआई स्कीम के तहत चुनी गई आईटी हार्डवेयर कंपनी Optiemus Electronics के एमडी ए गुजराज के मुताबिक चिप की किल्लत के चलते पीएलआई स्कीम की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए.

