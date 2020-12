‘वाटर किंग’ झोंग शानशन ने मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे, साल के अंत में बने एशिया के सबसे अमीर

भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी कुछ दिन पहले तक एशिया के सबसे अमीर शख्स थे. अब चीन के एक उद्योगपति ने एशिया के सबसे अमीर शख्स के मामले में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है. पत्रकारिता, मशरूम फॉर्मिंग और हेल्थकेयर में अपना कैरियर बनाने के बाद अब बोतल बंद पानी ब्रांड नांग्फू स्प्रिंग के फाउंडर झोंग शांशन एशिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं. वह भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और चीनी उद्योगपति व अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को पीछे छोड़ चुके हैं. इस साल 2020 में उनकी नेटवर्थ 7090 करोड़ डॉलर (5.2 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 7780 करोड़ डॉलर (5.7 लाख करोड़ रुपये) हो चुकी है.

अब वह ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी संपत्ति में इतनी तेजी बढ़ोतरी ऐतिहासिक है और खास बात यह है कि चीन के बाहर उनके बारे में इससे पहले अधिक लोगों को जानकारी नहीं थी. 66 वर्षीय झोंग किसी भी प्रकार से राजनीति से संबंधित नहीं हैं और उनकी कारोबारी दिलचस्पी प्रॉपर्टी टायकून्स जैसे अन्य रिच फैमिलीज के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, इस वजह से उनके “Lone Wolf” कहा जाता है.

झोंग की कारोबारी सफलता के कारण नेटवर्थ में जो इजाफा हुआ, वह दो विभिन्न सेक्टर के कारोबार से मिलकर बनी है. झोंग की वैक्सीन मेकर बीजिंग वांटाई बॉयोलॉजिकल फॉर्मेसी एंटरप्राइज कॉर्पोरेशन इस साल अप्रैल 2020 में पब्लिक हुई. इसके तीन महीने बाद उनकी बोतल बंद पानी वाली कंपनी नांग्फू स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की भी लिस्टिंग हुई जिसे हांगकांग की लिस्टिंग में निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला. अपनी शुरुआत के बाद से लेकर नांग्फू के शेयर भाव 155 फीसदी उछल गए और वांटाई के शेयर 2 हजार फीसदी से ऊपर हैं.

एक समय रिलांयस चेयरमैन अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स थे, रिलायंस के शेयरों में बढ़त लगभग ठहर गई क्योंकि अंबानी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वायदे किए थे, उसकी वजह से उन पर दबाव देखा जा रहा था. इसके विपरीत जब सिटीग्रुप इंक के एनालिस्ट्स ने कहा कि नांगफू में निवेश प्रवाह बहुत अधिक हो रहा है तो इस हफ्ते इसके स्टॉक शिखर पर चले गए. झोंग की दूसरी कंपनी वांटाई उन कंपनियों में शामिल है जो कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है. झोंग ने जैक मा को भी कुछ महीने पहले पछाड़ दिया. जैक मा की संपत्ति 5120 करोड़ डॉलर (3.7 लाख करोड़ रुपये) की है.

अमीर लोगों की सूची में अंबानी नीचे फिसले हैं लेकिन उनके लिए यह साल 2020 असाधारण रहा. नए कारोबारी सौदों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के तकनीकी व ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रवेश के जरिए अंबानी ने अपना कारोबारी विस्तार किया है. इस साल उनकी नेटवर्थ 1830 करोड़ डॉलर (1.3 लाख करोड़ रुपये) से बढ़कर 7690 करोड़ डॉलर (5.6 करोड़ रुपये) हो गई है.

