Chemplast Sanmar IPO का शेयर अलॉटमेंट स्टेटस ऐसे चेक करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग से जुड़ी डिटेल्स यहां जानिए

Chemplast Sanmar IPO Share Allotment: स्पेशियलिटी केमिकल कंपनी ChemPlast Sanmar के आईपीओ को जिन निवेशकों ने सब्सक्राइब किया था, वे इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. यह आईपीओ 2.17 गुना सब्सक्राइब हुआ था. जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं हो सके हैं, उनके पैसों के रिफंड या एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अकाउंट) खाते से पैसों को अनब्लॉक करने की प्रक्रिया कल 20 अगस्त को शुरू होगी. जिन्हें शेयरों का अलॉटमेंट हुआ है, उनके डीमैट खाते में इसे 23 अगस्त को क्रेडिट किया जाएगा. 24 अगस्त को लिस्टिंग के बाद इसके शेयर पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, फिनोलेक्स और नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल की लीग ज्वाइन कर लेंगे. ग्रे मार्केट की बात करें तो इसके शेयर बहुत कम प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे थे. ग्रे मार्केट में इसके शेयर इशू प्राइस 541 रुपये के मुकाबले महज 3.7 फीसदी प्रीमियम यानी 561 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे थे.

करीब 10 साल बाद Chemplast Sanmar के शेयर एक बार फिर मार्केट में लिस्टेड होंगे. इसके शेयर 25 जून 2012 को को बीएसई से, 18 जून 2012 को एनएसई से और 25 जून 2012 को एमएसई से डीलिस्ट हुआ था. जिन निवेशकों ने इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब किया था, वे इसका स्टेटस इशू के लिए तय किए गए रजिस्ट्रार KFin Technologies Private Ltd और स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की वेबसाइट पर देख सकेंगे.

3,850 करोड़ रुपये का यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10-12 अगस्त तक खुला था और इशू का प्राइस बैंड 530-541 रुपये रखा गया था. सब्सक्रिप्शन के लिए लॉट साइज 27 शेयरों का तय किया गया था.

Chemplast Sanmar स्पेशयलिटी केमिकल बनाती है. इसका फोकस स्पेशयलिटी पेस्ट PVC रेजिन और स्टार्टिंग मैटेरियल के लिए कस्टम मैन्यूफैक्चरिंग पर है. इसके अलावा यह फार्मा, एग्रो-केमिकल और फाइन केमिकल्स सेक्टर के लिए इंटरीमिडियरी प्रोडक्ट भी बनाती है. दिसंबर, 2020 में कंपनी पर 1,187 करोड़ रुपये का कर्ज है.भारत में ग्रैजिम इंडिया लिमिटेड (Grasim Industries Ltd). डीसीएम श्रीराम लिमिटेड (CM Shriram Limited). गुजरात अल्कलीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेशयलिटी पेस्ट PVC रेजिन बनाती है.

