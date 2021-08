Chemplast Sanmar का आईपीओ 10 अगस्त को खुलेगा, जानिए आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं

New IPO : एक और स्पेशियलिटी केमिकल कंपनी ChemPlast Sanmar प्राइमरी मार्केट में उतरने जा रही है. कंपनी का 3,850 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10 अगस्त को खुलेगा और 12 अगस्त को बंद हो जाएगा. इसके इश्यू का प्राइस बैंड 530-541 रुपये रखा गया है. एक दशक पहले कंपनी डीलिस्ट हो गई थी लेकिन अब यह एक बार फिर शेयर मार्केट में लिस्टिंग की कोशिश में है.

आईपीओ के तहत 1300 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि प्रमोटर ऑफर फॉर सेल लाकर 2550 करोड़ रुपये के अपने शेयर बेचेंगे. ऑफर फॉर सेल के तहत Sanmar Holdings Ltd 2463 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी, जबकि Sanmar Engineering Services Ltd. अपने 86.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी. फिलहाल इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में कोई गतिविधि नहीं दिख रही है.

Chemplast Sanmar के आईपीओ के लिए निवेशक 27 शेयरों के एक लॉट और इसके मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं. आईपीओ के अपर बैंड प्राइस के मुताबिक एक लॉट 14,607 रुपये का पड़ेगा. आईपीओ का 75 फीसदी हिस्सा QIB (for qualified institutional buyers) के लिए रिजर्व रखा गया है. 15 फीसदी एनआईआई (Non Institutional Investor) के लिए रिजर्व रखा गया है. सिर्फ दस फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशक के लिए रिजर्व रखा गया है.

Chemplast Sanmar स्पेशयलिटी केमिकल बनाती है. इसका फोकस स्पेशयलिटी पेस्ट PVC रेजिन और स्टार्टिंग मैटेरियल के लिए कस्टम मैन्यूफैक्चरिंग पर है. इसके अलावा यह फार्मा, एग्रो-केमिकल और फाइन केमिकल्स सेक्टर के लिए इंटरीमिडियरी प्रोडक्ट भी बनाती है. दिसंबर, 2020 में कंपनी पर 1,187 करोड़ रुपये का कर्ज है.भारत में ग्रैजिम इंडिया लिमिटेड (Grasim Industries Ltd). डीसीएम श्रीराम लिमिटेड (CM Shriram Limited). गुजरात अल्कलीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेशयलिटी पेस्ट PVC रेजिन बनाती है.

