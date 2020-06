ये हैं करोड़पति बनाने वाले 5 म्यूचुअल फंड, 3 लाख को बना दिया 1 करोड़; चेक करें टॉप रिटर्न

म्यूचुअल फंड एडवाइजर बाजार में ज्यादातर लंबी अवधि का लक्ष्य रखकर बाजार में एसआईपी के जरिए निवेश की सलाह देते हैं. वैसे भी इक्विटी म्यूचुअल फंडों का प्रदर्शन देखें तो यह बात सही भी साबित होती है. लंबी अवधि तक किए गए निवेश पर आपको कंपांउंडिंग का भी पूरा फायादा मिलता है. यानी रिटर्न पर भी रिटर्न. बाजार में ऐसे कई फंड हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल में 20 फीसदी तक सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया और निवेशकों को मालामाल कर दिया. इन फंडों में इस दौरान निवेशकों का पैसा करीब 36 गुना तक बए़ गया है. हमने यहां ऐसे ही 5 फंड के बारे में जानकारी दी है जो पैसा लगाने वालों के लिए करोड़पति फंड साबित हुए हैं.

20 साल में रिटर्न: 19.57 फीसदी

1 लाख निवेश की 20 साल में वैल्यू: 35.66 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 2.08 करोड़

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 5,775 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.92% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

होल्डिंग: रैमको सीमेंट, HDFC बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड कंज्यूमर, कोटक महिंद्रा बैंक

20 साल में रिटर्न: 19.34 फीसदी

1 लाख निवेश की 20 साल में वैल्यू: 34.35 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 2.23 करोड़

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 100 रुपये

मिनिमम SIP: 100 रुपये

एसेट्स: 5,592 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.03% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

टॉप होल्डिंग: टाटा कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेज, चोलामंडलम फाइनेंस, बालकृझा इंडस्ट्रीज कोलगेट पॉमोलिव

20 साल में रिटर्न: 17.74 फीसदी

1 लाख निवेश की 20 साल में वैल्यू: 26.20 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 1.46 करोड़

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 1062 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.33% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

टॉप होल्डिंग: भारती एयरटेल, इंफोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HCL टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट

20 साल में रिटर्न: 17.43 फीसदी

1 लाख निवेश की 20 साल में वैल्यू: 24.84 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 1.65 करोड़

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 17,495 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.93% (31 मई, 2020)

रिस्क ग्रेड: हाई

टॉप होल्डिंग: ICICI बैंक, एल एंटी, एसबीआई, आईटी, इंफोसिस, आरआईएल

20 साल में रिटर्न: 16.79 फीसदी

1 लाख निवेश की 20 साल में वैल्यू: 22.29 लाख रुपये

10 हजार मंथली SIP की 20 साल में वैल्यू: 1.89 करोड़

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 3,393 करोड़ रुपये (31 मई, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.09% (31 मई, 2020)

टॉप होल्डिंग: बेयर क्रॉप साइंस, फाइजर, कोटक महिंद्रा, एचयूएल, बाटा

(Source: Value Research)

