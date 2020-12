Mutual Fund: इन म्यूचुअल फंड में निवेश की लागत कम, रिटर्न हाई; 5 साल में 1 लाख के बन गए 2.3 लाख

Mutual Fund Investment Tips: म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के पहले आमतौर पर निवेशक उस फंड के पहले के प्रदर्शन को देखता है. या अगर फंड की जानकारी लेनी होती है तो उसके रिटर्न पर ही फोकस होता है. लेकिन यहां एक ​बात बहुत जरूरी है कि आखिर फंड में खर्च की लागत क्या है. यह तय होता है फंड के एक्सपेंस रेश्यो (Expense Ratio) से. फंड के एक्सपेंस रेश्यो से ही ये तय होता है कि किसी फंड में निवेश की लागत क्या है. एक्सपेंस रेश्यो के कम या ज्यादा होने का सीधा असर आपके रिटर्न पर भी पड़ता है. इसी वजह से एक्सपर्ट हमेशा यह सलाह देते हैं कि किसी भी फंड को चुनने के पहले उसका एक्सपेंस रेश्यो जरूर देख लें. हम यहां ऐसे ही कुछ फंड की जानकारी दे रहे हैं, जिनमें निवेया की लागत कम है, लेकिन रिटर्न ज्यादा.

एक्सपेंस रेश्यो: 0.74% (30 नवंबर, 2020)

5 साल का रिटर्न: 18%

7 साल का रिटर्न: 26%

1 लाख के निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.33 लाख रुपये

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.42 लाख रुपये

एसेट्स: 13,405 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

रिस्क: एवरेज से कम

एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (30 नवंबर, 2020)

5 साल का रिटर्न: 17.69%

7 साल का रिटर्न: 28.96%

1 लाख के निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.25 लाख रुपये

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.52 लाख रुपये

एसेट्स: 6202 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

रिस्क: एवरेज

एक्सपेंस रेश्यो: 0.66% (30 नवंबर, 2020)

5 साल का रिटर्न: 17.61%

7 साल का रिटर्न: 18.77%

1 लाख के निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.25 लाख रुपये

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.43 लाख रुपये

एसेट्स: 13,359 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

रिस्क: एवरेज से कम

एक्सपेंस रेश्यो: 0.82% (30 नवंबर, 2020)

5 साल का रिटर्न: 15.52%

7 साल का रिटर्न: 16.22%

1 लाख के निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.06 लाख रुपये

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.24 लाख रुपये

एसेट्स: 1122 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

रिस्क: लो

इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. अगर आपने कोई फंड चुना है, जिस पर एक्सपेंस रेश्यो 1.5 फीसदी है. वहीं, आपने इसमें 50 हजार रुपये का निवेश किया है. इसका मतलब हुआ कि इस फंड के मैनेजमेंट के लिए आपको सालाना 750 रुपये चुकाने होंगे. इसी तरह से अगर इस फंड ने कुल 14 फीसदी रिटर्न दिया तो आपको 12.5 फीसदी रिटर्न असल में मिलेगा.

इसी के विपरीत अगर इसका एक्सपेंस रेश्यो 1 फीसदी होता तो आपको इसके मैनेजमेंट के लिए 500 रुपये सालाना फीस देनी होती और रिटर्न भी 13 फीसदी मिलता. सीधा है कि एक्सपेंस रेश्यो जितना ज्यादा होगा, आपका खर्च उतना ही ज्यादा बढ़ेगा.

(नोट: हालांकि यहां यह बात ध्यान देने की होती है कि कम या ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो से रिटर्न की गारंटी नहीं तय होती है. कई बार ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो वाले फंड कम एक्सपेंस रेश्यो वाले फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देते हैं.)

