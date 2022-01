Damani Portfolio: झुनझुनवाला के ‘गुरु’ दमानी के पोर्टफोलियो में ये हैं टॉप 5 शेयर, चेक करें आपके पास हैं या नहीं?

Damani Portfolio: राकेश झुनझुनवाला के ‘गुरु’ कहे जाने राधाकिशन दमानी नेटवर्थ और शेयरहोल्डिंग के मामले में अपने ‘शिष्य’ से काफी आगे हैं.

दमानी के पोर्टफोलियो के टॉप 5 शेयरों की बात करें तो इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इंडिया सीमेंट्स, ट्रेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज और सुदरम फाइनेंस होल्डिंग्स हैं.

Damani Portfolio: भारत का वॉरेन बफेट (Warren Buffett) कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) अपने निवेश को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं. हालांकि वह अभी भी अपने ‘गुरु’ राधाकिशन दमानी से नेटवर्थ और शेयरहोल्डिंग के मामले में काफी पीछे हैं. झुनझुनवाला उन्हें अपना गुरु मानते हैं. दमानी के पोर्टफोलियो में महज 14 कंपनियों के शेयर हैं और इसके दम पर उन्होंने देश के सबसे बड़े अमीरों की फोर्ब्स सूची में चौथे स्थान पर हैं. हालांकि दमानी की नेटवर्थ सिर्फ शेयरों के उतार-चढ़ाव से नहीं तय होती है बल्कि उनका डीमार्ट के ब्रांड से सफल कारोबार भी है. अब उनके पोर्टफोलियो के टॉप 5 शेयरों की बात करें तो इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इंडिया सीमेंट्स, ट्रेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज और सुदरम फाइनेंस होल्डिंग्स हैं. नीचे इन पांच कंपनियों में सितंबर 2021 तिमाही के आधार पर दमानी की होल्डिंग और मौजूदा शेयर भाव के आधार पर होल्डिंग की वैल्यू के बारे में जानकारी दी जा रही है. इसका मौजूदा भाव (बीएसई) 4705.30 रुपये है. शेयरों की संख्या के हिसा से Damani Portfolio के टॉप शेयर Avenue Supermarts (D-Mart): दमानी ने वर्ष 2002 में शेयर मार्केट से अलग कारोबार शुरू किया और मुंबई में पहला डीमार्ट स्टोर शुरू किया. जल्द ही शहरी इलाकों में प्रचलित हो गया और अब देश के विभिन्न शहरों में इसके 200 से अधिक स्टोर हैं. इस कंपनी में दमानी की 65.2 फीसदी हिस्सेदारी है जिसकी वैल्यू करीब .1.99 लाख करोड़ रुपये है. उनके पास कंपनी के 42.22 लाख इक्विटी शेयर हैं.

दमानी ने वर्ष 2002 में शेयर मार्केट से अलग कारोबार शुरू किया और मुंबई में पहला डीमार्ट स्टोर शुरू किया. जल्द ही शहरी इलाकों में प्रचलित हो गया और अब देश के विभिन्न शहरों में इसके 200 से अधिक स्टोर हैं. इस कंपनी में दमानी की 65.2 फीसदी हिस्सेदारी है जिसकी वैल्यू करीब .1.99 लाख करोड़ रुपये है. उनके पास कंपनी के 42.22 लाख इक्विटी शेयर हैं. India Cements: देश में सीमेंट बनाने वाली दिग्गज कंपनी इंडिया सीमेंट्स में दमानी की 12.7 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास इस कंपनी के 814 करोड़ रुपये के 3.93 करोड़ शेयर हैं. इंडिया सीमेंट्स के प्रमुख आईसीसी के पूर्व प्रमुख एन श्रीनिवासन हैं. पहले इस कंपनी के पास 2008-2014 के बीच आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का स्वामित्व था. इसके शेयर बीएसई पर 207.80 रुपये के भाव पर आज बंद हुए हैं.

देश में सीमेंट बनाने वाली दिग्गज कंपनी इंडिया सीमेंट्स में दमानी की 12.7 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास इस कंपनी के 814 करोड़ रुपये के 3.93 करोड़ शेयर हैं. इंडिया सीमेंट्स के प्रमुख आईसीसी के पूर्व प्रमुख एन श्रीनिवासन हैं. पहले इस कंपनी के पास 2008-2014 के बीच आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का स्वामित्व था. इसके शेयर बीएसई पर 207.80 रुपये के भाव पर आज बंद हुए हैं. Trent: दमानी की टाटा समूह की कंपनी में भी हिस्सेदारी है. उनके पास टाटा समहू की खुदरा इकाई ट्रेंट के करीब 54.21 लाख शेयर हैं जो कंपनी में 1.5 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. उनकी ट्रेंट में होल्डिंग करीब 54.21 लाख रुपये की है. बीएसई पर इसका मौजूदा भाव 1081.60 रुपये है. Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में ये हैं टॉप 5 शेयर, चेक करें क्या आपने भी किया है इनमें निवेश VST Industries: दमानी के पोर्टफोलियो के टॉप 5 शेयरों में सरकारी कंपनी के भी स्टॉक शामिल हैं. उन्होंने वीएसटी इंडस्ट्रीज के 49.81 लाख शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है. इसकी कुल वैल्यू करीब 1563 करोड़ रुपये है. वीएसटी इंडस्ट्रीज सिगेट बनाने वाली और इसकी बिक्री करने वाली सरकारी कंपनी है. इसका मुख्यालय हैदराबाद में है. बीएसई पर आज यह 3158 रुपये के भाव पर बंद हुआ है.

दमानी के पोर्टफोलियो के टॉप 5 शेयरों में सरकारी कंपनी के भी स्टॉक शामिल हैं. उन्होंने वीएसटी इंडस्ट्रीज के 49.81 लाख शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है. इसकी कुल वैल्यू करीब 1563 करोड़ रुपये है. वीएसटी इंडस्ट्रीज सिगेट बनाने वाली और इसकी बिक्री करने वाली सरकारी कंपनी है. इसका मुख्यालय हैदराबाद में है. बीएसई पर आज यह 3158 रुपये के भाव पर बंद हुआ है. Sundaram Finance Holdings: सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और यह एक एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड है. दमानी के पास इस कंपनी के 41.70 लाख शेयर हैं जिसकी कुल वैल्यू 33.1 करोड़ रुपये है. आज इसके शेयर बीएसई पर 2350 रुपये के भाव पर बंद हुए हैं. झुनझुनवाला से 5 गुनी अधिक संपत्ति दमानी की दमानी के पोर्टफोलियो में 14 कंपनियों के 2.03 लाख करोड़ रुपये के शेयर हैं जबकि झुनझुनवाला को पोर्टफोलियो में 39 कंपनियों के 24.89 हजार करोड़ रुपये के शेयर हैं. इसके अलावा 2940 करोड़ डॉलर (2.19 लाख करोड़ रुपये) की पूंजी के साथ दमानी फोर्ब्स के 2021 के सबसे अमीर भारतीयों की सूची में चौथे स्थान पर हैं जबकि झुनझुनवाला 550 करोड़ डॉलर (40.94 हजार करोड़ रुपये) की नेटवर्थ के साथ इस सूची में 36वें स्थान पर हैं.

(इनपुट: ट्रेंडीलाइन और फोर्ब्स) (मौजूदा भाव 6 जनवरी को बीएसई पर क्लोजिंग प्राइस है)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.