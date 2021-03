Best Stocks: ये 4 सस्ते शेयर कराएंगे बड़ी कमाई, निवेशकों को मिल सकता है 22-44% तक रिटर्न

Best Stocks to Buy for High Returns: शेयर बाजार में जरूरी नहीं है कि सिर्फ नामी गिरामी कंपनियों के शेयर ही अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं. बाजार में ऐसे कई सस्ते शेयर मौजूद हैं, जिनके फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं. उन कंपनियों का बिजनेस बेहतर है और उनमें अच्छी अर्निंग की संभावनाएं बनी हुई हैं. अगर ऐसे शेयरों की पहचान हो जाए तो इनमें आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हाई वैल्युएशन के चलते एक्सपर्ट आगे बाजार में करेक्शन से इनकार नहीं कर रहे.

ऐसे दौर में अगर आप भी निवेश को लेकर कनफ्यूज हैं तो बेहतर है कि छोटी र​कम के साथ उन शेयरों में निवेश करें जो सस्ते हैं, साथ में उनके फंडामेंटल मजबूत नजर आ रहे हों. हमने यहां ऐसे ही 100 रुपये से सस्ते कुछ शेयर चुने हैं. इनके बेहतर ग्रोथ आउटलुक को देखकर एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस भी इन्हें लेकर पॉजिटिव हैं. सस्ते शेयरों का फायदा यह भी होगा कि इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में इनकी कीमतों पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा. वहीं ग्रोथ होने पर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं.

वेल्सपन इंडिया देश की लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी है. टेरी टॉवल बनाने के मामले में यह एशिया की दूसरी बड़ी कंपनी है. कंपनी अपने होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट का बड़ा हिस्सा अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करती है. वेल्सपन इंडिया में ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य 90 रुपये रखा है. शेयर का करंट प्राइस 74 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 22 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. भारत का यूएस को टेरी टॉवल और बेड शीट एक्सपोर्ट जनवरी में 19 फीसदी और 47 फीसदी के हिसाब से बढ़ा है. लांग टर्म में कंपनी में अच्छभ् ग्रोथ दिख रही है. सरकार के PLI स्कीम का भी फायदा कंपनी को मिल सकता है. कंपनी का कर्ज कम हो रहा है. आगे मैनेजमेंट का ग्रोथ पर फोकस है.

जमना ऑटो इंडस्ट्रीज ऑटोमोटिव सस्पेंशन प्रोडक्ट मसलन पैराबोलिक, टैपर्ड लीफ स्प्रिंग, लिफ्ट एक्सल और एयर सस्पेंशन बनाने वाली कंपनी है. कंपनी मुख्य तौर पर कमर्शियल व्हीकल सेग्मेंट में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEM) है. OEMs की डिमांड बढ़ने से कंपनी को फायदा हो रहा है. जमना आटो का डोमेस्टिक OEM सेग्मेंट में मार्केट शेयर 68 फीसदी है. कंपनी का क्लाइंट बेस मजबूत है. ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य 99 रुपये रखा है. शेयर का करंट प्राइस 69 रुपये है. इस लिहाज से इसमें 45 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का मानना है कि FY21-23E के लिए कंपनी का रेवेन्यू और EBITDA 48 फीसदी और 57 फीसदी CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर सकता है.

ब्रोकरेज हाउस जियोजीत ने NCC में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य 120 रुपये तय किया है. शेयर के करंट प्राइस 87 रुपये के लिहाज से इसमें 38 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. NCC देश की अच्छे तरह से डाइवर्सिफाइड बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका फूटहोल्ड कस्ट्रक्शन सेक्टर के हर सेग्मेंट में है. एनसीसी का प्रदर्शन दिसंबर तिमाही में मिला जुला रहा है. रेवेन्यू में सालाना आधार पर 9.4 फीसदी की गिरावट रही है. वहीं EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 67bps सुधरकर 12.5 फीसदी रहा है. आर्डरबुक मजबूत है और यह 39,182 करोड़ रुपये का है. कंपनी को कुछ नए आर्डर भी मिले हैं और कई पाइपलाइन में है. आगे कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिख रही है.

अरविंद लिमिटेड गुजरात बेस्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. कंपनी कॉटन के शर्ट, डेनिम, निट्स और बॉटमवेट फैब्रिक्स बनाती है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने अरविंद लिमिटेड में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य 95 रुपये तय किया है. करंट प्राइस के हिसाब से शेयर में 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. लॉकडाउन के बाद कंपनी का ओवरआल बिजनेस दिसंबर तिमाही में गारमेंटिंग और डेनिम बिजनेस में 81 फीसदी और 89 फीसदी की रिकवरी दिखी है. टेक्सटाइल बिजनेस का मार्जिन 12.5 फीसदी हो गया है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.