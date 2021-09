Stock Tips: निफ्टी ने पार किया 17450 का लेवल तो तेजी के आसार, इन दो स्टॉक्स में 8% फीसदी मुनाफे का गोल्डेन चांस

Nifty Outlook: पिछले चार कारोबारी दिन निफ्टी छोटे रेंज में ऊपर-नीचे होता रहा. इससे पहले इसमें 28 जुलाई से तेजी का रूझान दिख रहा था और इसमें हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ ट्रेडिंग जारी थी. 3 सितंबर को निफ्टी 17429 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया लेकिन इसके बाद इसकी तेजी पर लगाम लगी. 14 दिनों का मोमेंटम ऑस्किलेचर आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 70 के ऊपर है जो ओवरबॉट (अधिक खरीदारी) का लेवल है. इसके चलते इंडेक्स में करेक्शन दिख रहा है. निफ्टी को 17 हजार के लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है और अगर निफ्टी 17450 का लेवल पार करता है तो यह आने वाले कारोबारी दिनों में 17600 के लेवल पर पहुंच सकता है.

वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यह डेली चार्ट पर 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है और वीकली टाइम फ्रेम में 14 दिनों का आरएसआई 55-65 के भीतर है जिससे ऊपरी लेवल पर रेंज ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं. बैंक निफ्टी में आने वाले कारोबारी दिनों में खरीदारी के चलते तेजी दिख सकती है. निवेशकों को इस इंडेक्स में गिरावट आने पर खरीदारी करनी चाहिए. इसे 36100 – 36000 पर सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि अपसाइड में इसे 37500 पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो निवेशक केनरा बैंक और कोंकोर में निवेश पर 8 फीसदी तक मुनाफा कमा सकते हैं.

