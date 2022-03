CESC: 100 रु ‘सस्ता’ ये पावर स्टॉक दे सकता है 35% रिटर्न, डिविडेंड देने वाले इस शेयर में Buy की सलाह

कम कीमत में क्वालिटी शेयर की तलाश में हैं तो पावर सेक्टर के स्टॉक CESC पर नजर रख सकते हैं. यह आगे हाइग् रिटर्न देने की क्षमता रखता है.

इक्विटी मार्केट में जब निवेश करें, किसी शेयर की कीमत नहीं बल्कि वह कितना वैल्यू वाला है, यह देखें. (image: pixabay)

Best Stocks to Buy: इक्विटी मार्केट में जब भी निवेश करें, किसी शेयर की कीमत नहीं बल्कि वह कितना वैल्यू वाला है, यह देखना चाहिए. जरूरी नहीं है कि कोई कम भाव पर ट्रेड कर रहा शेयर, उसी सेक्टर की ज्यादा कीमत वाले शेयर से फंडामेंटल में कमजोर हो. कंपनी का बिजनेस कैसा है, शेयर का वैल्युएएशन पियर्स की तुलना में कैसा है, यह जरूरी होता है. फिलहाल कम कीमत में क्वालिटी शेयर की तलाश में हैं तो पावर सेक्टर के स्टॉक CESC पर नजर रख सकते हैं. इसका पूरा नाम कलकत्ता इलेक्टिक सप्लाई कॉरपोरेशन है. 100 रुपये से कम कीमत वाले इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल बुलिश नजर आ रहा है. ब्रोकरेज ने शेयर में करंट प्राइस से 35 फीसदी तेजी की उम्मीद जताई है. कितना मिल सकता है रिटर्न ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने CESC के स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस पहले की तरह 101 रुपये बनाए रखा है. करंट प्राइस 75 रुपये के लिहाज से इसमें 35 फीसदी का रिटर्न संभव है. ब्रोकरेज का कहना है कि यह शेयर 6 फीसदी का डिविडेंड दे रहा है. इसे पोर्टफोलियो में जोड़ने का सही समय है. कंपनी की अर्निंग ग्रोथ भी ठीक है. ब्रोकरजे के अनुसार आने वाले दिनों में देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन ​सुधारों का कंपनी को बड़ा फायदा मिलेगा. यह रिफॉर्म का की बेनेफिशियरी हो सकता है. वहीं इस साल शेयर में अबतक 15 फीसदी की गिरावट आई है और यह आकर्षक वैल्युएशन पर है. CESC को आगे होगा फायदा ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि CESC बीते 1 महीने में 12 फीसदी ज्यादा करेक्ट हो चुका है. निवेशक मुख्य रूप से वर्तमान टैरिफ में शॉर्ट टर्म बॉरोइंग और वर्किंग कैपिटल पर ब्याज पर विचार न करने के बारे में चिंतित हैं. हालांकि WBERC ने स्पष्ट रूप से APR में डिटेल सबमिट करने का उल्लेख किया है. यह महत्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष 19-20 के लिए कैपेक्स को मंजूरी दे दी गई है और T&D लॉस को बिना किसी बदलाव के 14.3 फीसदी पर रखा है. FY19-20 के लिए एक्चुअल T&D लॉस 9 फीसदी था, इसलिए CESC को आगे फायदा होगा. ब्रोकरेज का मानना ​​है कि कोलकाता लाइसेंस क्षेत्र कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए मुख्य तौर पर ग्रोथ ड्राइवर रहेगा. पिछले कुछ साल में कंपनी ने 4 डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड फ्रेंचाइजी हासिल की है. इनमें से 3 राजस्थान (कोटा, भरतपुर, बीकानेर) और एक मालेगांव, महाराष्ट्र है. प्योर यूटिलिटी सेक्टर मसलन NTPC और Power Grid के स्टॉक हाल के दिनों में कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद स्थिर रहे हैं. इसलिए, यह संभव है कि CESC की स्टैंडअलोन आय भी इससे प्रभावित नहीं होगी. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

