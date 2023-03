Jhujhunwala Portfolio: अरबपति रेखा झुनझुनवाला का कैसा है लेटेस्‍ट पोर्टफोलियो, RJ के शेयरों को कैसे कर रही हैं मैनेज

Rekha Jhunjhunwala Portfolio: रेखा झुनझुनवाला अभी राकेश झुनझुनवाला के स्‍टॉक पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर रही हैं. उनके पास 29 कंपनियों के शेयर हैं. इन शेयरों की वैल्‍यू 25,318.7 करोड़ रुपये है.

Rekha Jhunjhunwala: रेखा झुनझुनवाला को एक मजबूत स्‍टॉक पोर्टफोलियो अपने पति राकेश झुनझुनवाला से विरासत मिली है.

भारत की मशहूर निवेशक रेखा झुनझुनवाला एंड फैमिली भारत के नए अरबपतियों की लिस्‍ट में शामिल हुई हैं. यही नहीं हुरून ने अपनी लिस्‍ट में भारतके जिन 16 नए अरबपतियों का नाम दिया है, उनमें रेखा झुनझुनवाला पहले नंबर पर मौजूद हैं. फोर्ब्‍स रिच लिस्‍ट के अनुसार उनकी रियल टाइम नेटवर्थ 590 करोड़ डॉलर यानी 57200 करोड़ रुपये है. असल में रेखा झुनझुनवाला को यह बेशुमार दौलत अपने पति राकेश झुनझुनवाला से मिली है. राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था, जिनकी डेथ पिछले साल हुई थी. रेखा झुनझुनवाला अभी राकेश झुनझुनवाला के स्‍टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं. जानते हैं कैसा है उनका लेटेस्‍ट पोर्टफोलियो और उसकी कुल वैल्‍यू. पोर्टफोलियो में कुल 29 शेयर ट्रेंडलाइन पर रेखा झुनझुनवाला एंड फैमिली के लेटेस्‍ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक उनके पास अभी 29 कंपनियों में हिस्‍सेदारी है. यानी इन कंपनियों के शेयर उनके पोर्टफोलियो में हैं. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू मौजूदा समय में 25,318.7 करोड़ रुपये है. Tax Benefit: 31 मार्च से पहले ज्यादा से ज्यादा डेट फंड बेचने की हो रही है कोशिश, क्या टैक्स सेविंग के लिए करना चाहिए निवेश? इन शेयरों में सबसे ज्‍यादा होल्डिंग Canara Bank: केनरा बैंक के 37,597,600 शेयर उनके पोर्टफोलियो में हैं. यानी उनके पास बैंक में 2.1 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू 1037.1 करोड़ है. शेयर ने 1 साल में 21 फीसदी रिटर्न दिया है. Tata Motors: टाटा मोटर्स के 52,256,000 शेयर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हैं. यानी उनके पास ऑटो कंपनी में 1.6 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू 2148.5 करोड़ है. शेयर ने 1 साल में -5 फीसदी रिटर्न दिया है. Titan Company: टाइटन कंपनी के 45,895,970 शेयर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हैं. यानी उनके पास ऑटो कंपनी में 5.2 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू 11,463.4 करोड़ है. शेयर ने 1 साल में ;2 फीसदी रिटर्न दिया है. Crisil Ltd.: क्रिसिल के कुल 40,00000 शेयर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हैं. यानी उनके पास ऑटो कंपनी में 5.5 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू 1239.4 करोड़ है. शेयर ने 1 साल में -4 फीसदी रिटर्न दिया है. Metro Brands: मेट्रो ब्रॉन्‍ड्स के कुल 26,102,394 शेयर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हैं. यानी उनके पास ऑटो कंपनी में 9.6 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू 2010 करोड़ है. शेयर ने 1 साल में 30 फीसदी रिटर्न दिया है. Star Health and Allied Insurance Company: स्‍टार हेल्‍थ के कुल 17,870,977 शेयर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हैं. यानी उनके पास ऑटो कंपनी में 3.1 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू 972.4 करोड़ है. शेयर ने 1 साल में -22 फीसदी रिटर्न दिया है. Indian Hotels Company: इंडियन होटल्‍स कंपनी के कुल 30,016,965 शेयर रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हैं. यानी उनके पास ऑटो कंपनी में 2.1 फीसदी हिस्‍सेदारी है. इन शेयरों की कुल वैल्‍यू 913.7 करोड़ है. शेयर ने 1 साल में 32 फीसदी रिटर्न दिया है. पोर्टफोलियो में ये शेयर भी शामिल Escorts Kubota के 1830,388 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 334.2 करोड़ है.

Federal Bank के 48,213,440 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 610.9 करोड़ है.

Karur Vysya Bank के 23,151,719 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 222 करोड़ है.

Nazara Technologies के 6,588,620 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 321.7 करोड़ है.

Aptech Ltd. के 9,668,840 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 319.5 करोड़ है.

Rallis India के 15,918,320 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 308.1 करोड़ है.

Jubilant Pharmova के 10,770,000 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 301.7 करोड़ है.

Fortis Healthcare के 33,652,108 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 869.1 करोड़ है.

NCC Ltd. के 82,180,932 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 808.7 करोड़ है.

Tata Communications के 5,100,687 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 624.4 करोड़ है.

Va Tech Wabag के 5,000,000 शेयर, जिनकी वैल्‍यू 166.3 करोड़ है. RaRe एंटरप्राइजेज: पति और पत्नी के नाम पर 1987 में राकेश झुनझुनवाला ने मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली शेयर ब्रोकर रेखा से शादी की थी. बिग बुल के नाम से चर्चित राकेश झुनझुनवाला को उनकी पत्नी रेखा ने ही ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने की सलाह दी थी. उन्हीं के कहने पर राकेश झुनझुनवाला ने 2003 में खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर एंटरप्राइजेज (RARE Enterprises) की शुरुआत की. इसका नाम उन्होंने खुद के और अपनी पत्नी के नाम के पहले दो अक्षरों – राकेश से ‘Ra’; रेखा से ‘Re’ को मिलाकर रखा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter