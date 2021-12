Facebook, Amazon और Tesla जैसी कंपनियों के शेयर बेचकर बढ़ाया Twitter में निवेश, जानिए दिग्गज अमेरिकी इनवेस्टर Cathie Wood ने क्यों किया ऐसा?

अमेरिकी शेयर बाजार में इन दिनों हलचल मची हुई है. दिग्गज निवेशक Cathie Wood की कंपनी ARK Investment Managment फेसबुक, अमेजन और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों को बेच कर धड़ाधड़ ट्विटर के शेयरों को खरीद रही है. अमेजन, फेसबुक और टेस्ला में कंपनी की बिकवाली से पिछले पांच दिनों में इनके शेयर 3 से 13 फीसदी गिर गए. इससे वॉलस्ट्रीट में टेक्नोलॉजी इंडेक्स का बुरा हाल हो गया. हालांकि सोमवार को डो-जोंस, एसएंडपी 500 और नैसडैक इस झटके से थोड़े उबरते नजर आए. पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ बनने के बाद Cathie Wood की कंपनी ने इसके शेयरों में खरीदारी और बढ़ा दी है.

पिछले दिनों Cathie wood के ARK Innovation ETF ( ARKK) ने टेस्ला के 33,919 इक्विटी शेयरों की बिक्री कर दी. इससे टेस्ला के शेयरों में एक ही सप्ताह में 12 फीसदी की गिरावट आ गई. सोमवार को सूचकांकों के ऊपर चढ़ने के बावजूद यह शेयर उबर नहीं पाया और अभी भी 0.59 फीसदी गिरा हुआ है. ARKK की सबसे बड़ी होल्डिंग टेस्ला में ही है. इसके पास टेस्ला के 20 लाख शेयर हैं.

Cathie wood की कंपनी ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) में चीनी कंपनी JD.Com के 1,51,321 शेयर भी बेच डाले. इससे नैसडेक में इसके शेयर 13.7 फीसदी गिर गए. सोमवार तक इसके शेयर 3.5 फीसदी गिरे हुए थे.Cathie wood ने सोमवार को फेसबुक के शेयरों में भी बिकवाली की. दिग्गज निवेशक के ARK Next Generation Internet ETF ने फेसबुक के 64,248 शेयर बेच डाले.

Nifty 50 से बाहर हो सकता है Indian Oil, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जोमैटो के शामिल होने की उम्मीद

Cathie wood ने फेसबुक, टेस्ला और अमेजन के शेयरों की बिक्री के उलट ट्विटर के शेयरों में खरीदारी तेज कर दी है. उनके ARK Fintech Innovatin ETF ने सोमवार को ट्विटर के 230,883 शेयर खरीदे. सोमवार को ट्विटर के शेयर 5.7 फीसदी बढ़े दिखे. ARK Investment ने पिछले सप्ताह ट्विटर के 4.89 करोड़ डॉलर के 11 लाख शेयर खरीदे .

(Article: Kshitij Bhargava)

