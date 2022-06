ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Delta Corp की सब्सिडियरी Deltatech लाएगी IPO, 550 करोड़ का होगा इश्यू

Deltatech Gaming को पहले Gaussian Networks के नाम से जाना जाता था. Delta Corp ने 2017 में इसे करीब 224 करोड़ रुपये में खरीदा था.

Delta Corp की सब्सिडियरी Deltatech Gaming जल्द अपना IPO लाने जा रही है. (File)

Deltatech Gaming IPO: ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Delta Corp की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी डेल्टाटेक गेमिंग लिमिटेड (Deltatech Gaming Limited) जल्द ही अपना IPO लाने जा रही है. Deltatech ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया है. Deltatech के इश्यू का साइज 550 करोड़ रुपये होगा. इसमें 300 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा. Delta Corp ने इस बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी है. Deltatech Gaming को पहले Gaussian Networks के नाम से जाना जाता था. Delta Corp ने 2017 में Gaussian Networks को करीब 224 करोड़ रुपये में खरीदा था. Delta Corp की शुरूआत 1990 में एक कपड़ा और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी के रूप में हुई थी. अब यह कैसीनो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग सेक्टर में काम करती है. Delta Corp के राकेश झुनझुनवाला ने बेचे शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने Delta Corp में अपनी हिस्सेदारी करीब आधी घटा दी है. झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की डेल्टा कॉर्प में पहले 6.12 फीसदी हिस्सेदारी थी जो अब 3.37 फीसदी रह गई है. पिछले महीने के आखिरी दिनों में भी उन्होंने इसके शेयरों की बिक्री की थी. उन्होंने 1 जून से 10 जून के बीच में 60 लाख शेयर (2.2435 फीसदी हिस्सेदारी) बेच दिए. इसके बाद फिर उन्होंने 13-14 जून को 15 लाख शेयर बेचे. Delta Corp के शेयरों में इस साल कमजोरी बता दें कि Delta Corp के शेयरों में साल 2022 (YTD) में अबतक 34 फीसदी के करीब कमजोरी आई है. वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में Delta Corp का मुनाफा सालाना आधार पर 58 करोड़ की तुलना में 17 फीसदी गिरकर 48 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी की सेल्स सालाना आधार पर 211 करोड़ से मामूली बढ़कर 218 करोड़ रुपये हो गई.

