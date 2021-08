CarTrade Tech IPO: कार ट्रेड टेक का आईपीओ आज होगा बंद, क्या इसमें करना चाहिए निवेश? जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय

CarTrade Tech IPO: ऑनलाइन ऑटो क्लॉसीफाइड प्लेटफॉर्म कारट्रेड टेक के आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए निवेशकों के पास आज 11 अगस्त को आखिरी मौका है. यह आईपीओ 9 अगस्त को खुला था और पहले दिन ही यह 41 फीसदी सब्सक्राइब हो गया था. 2,998.51 करोड़ रुपये के इस IPO के तहत सभी 1.85 करोड़ शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत जारी किए जाएंगे यानी कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी को नया शेयर नहीं जारी करने वाली है. आईपीओ खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 900 करोड़ रुपये जुटाए थे.

वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आईपीओ आने से पहले तक ग्रे मार्केट में कार ट्रेड टेक के शेयरों में 700 रुपये का प्रीमियम चल रहा था, जो गिरकर 310 रुपये तक आ गया. अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों में डील करने वाले लोगों के मुताबिक सोमवार को जब इसका आईपीओ खुला था तो ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर का भाव करीब 19 फीसदी प्रीमियम पर यानी कि 1928 रुपये था. कारट्रेड टेक एक मल्टी-चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है. इस कंपनी के कई ब्रांड्स हैं जैसे कि कारवाले, कारट्रेड,श्रीराम ऑटोमाल, बाइकवाले, कारट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉयट ऑटो और ऑटोबिज. इसके प्लेटफॉर्म पर नए और पुरानी गाड़ियों की बिक्री होती है.

कारट्रेड टेक के आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? कई एनालिस्ट और ब्रोकरेज का इस बारे में क्या कहना है आइए जानते हैं :

आनंद राठी; रेटिंग : सब्सक्राइब

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड-19 महामारी का असर पड़ा है. कंपनी के आईपीओ में शेयर की जो ऊपरी कीमत रखी गई है, उसके आधार पर इसका P/E करीब 199.26 और मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,415.95 करोड़ रुपये बैठता है. इससे तो यही लगता है कि आईपीओ में कंपनी के शेयर की कीमत काफी अधिक रखी गई है. लेकिन भविष्य की संभावनाओं और बाजार में सबसे पहले उतरने वाली कंपनी होने के नाते आनंद राठी ने इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दी है. साथ ही निवेशकों को इसमें मध्यम से लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए निवेश करने की सलाह दी है.

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग; रेटिंग : सब्सक्राइब

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के मुताबिक ज्यादातर अन्य इंटरनेट आधारित बिजनेस की तरह ही इस कंपनी के वैल्यूएशन भी अधिक लग रहे हैं. ग्राहकों में अपनी कार खरीदने की जगह किराए पर गाड़ी लेने की तरफ बढ़ता रुझान, टेक्नॉलजी या सरकारी नियमों में बड़े बदलाव, पुरानी गाड़ियां खरीदने-बेचने वालों की तरफ से धोखाधड़ी किए जाने का खतरा और लोगों के डेटा की सुरक्षा में विफलता जैसी आशंकाएं कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर हैं. लेकिन कंपनी के प्लेटफॉर्म ब्रांड के तौर पर काफी मजबूत हैं और इसके बिजनेस मॉडल में समय के साथ-साथ आगे बढ़ने की संभावना है. साथ ही कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 में मुनाफे में आ गई थी और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भी यह ऑटो डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र की इकलौती लाभ कमाने वाली कंपनी थी. इसी आधार पर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है.

निर्मल बंग; रेटिंग : सब्सक्राइब

वेहिकल प्लेटफॉर्म स्पेस में कारट्रेड टेक देश की इकलौती मुनाफा कमाने वाली कंपनी है. कारवाले और बाइकवाले अपनी-अपनी कैटेगरी के नंबर वन प्लेटफॉर्म हैं. इससे भविष्य में भी कंपनी की ग्रोथ बरकरार रहने की उम्मीद बंधती है. कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है. इन बातों को ध्यान में रखकर निर्मल बंग के एनालिस्ट कारट्रेड टेक को निवेश का अच्छा मौका मानकर चल रहे हैं.

एक्सिस कैपिटल; कोई रेटिंग नहीं

एक्सिस कैपिटल के मुताबिक भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफी तगड़ा कंपटीशन है. कारट्रेड टेक का मुकाबला Cars24, CarDekho, BikeDekho, Droom और Mahindra First Choice Wheels जैसे प्रतिस्पर्धियों से है. हालांकि कारट्रे़ड टेक के पास काफी आधुनिक और सॉफिस्टिकेटेड टेक्नॉलजी प्लेटफॉर्म है. कंपनी के डेटा आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास भारत में गाडियां का काफी बड़ा डेटाबेस है. 30 जून 2021 को खत्म 3 महीनों के दौरान कंपनी की वेबसाइट्स और ऐप्स ने हर दिन करीब 17.6 लाख यूज़र सेशन हैंडल किए हैं.

