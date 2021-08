CarTrade Tech की लिस्टिंग में 20 फीसदी मुनाफे की उम्मीद, बेचें, खरीदें या होल्ड करें – जानें क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स

CarTrade Tech IPO की 20 अगस्त को लिस्टिंग होगी. इसका आईपीओ 20.29 गुना सब्सक्राइब हुआ था. ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 180 से गिर कर 120 रुपये पर पहुंच गया है. इस आईपीओ की कीमत 1618 रुपये थी. लेकिन यह 1738 रुपये पर ट्रेड कर रहा है यानी सिर्फ 7.4 फीसदी का प्रीमियम पर यह कारोबार कर रहा है. यह आईपीओ 9 अगस्त, 2021 को खुला था और और उस समय यह ग्रे मार्केट में 400 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था. यह इसके इश्यू प्राइस से 24.7 फीसदी कम है. ऐसे में सवाल उठता है कि अब निवेशक क्या करें. इसे बेंच दें, खरीदें या होल्ड करें.

प्री आईपीओ और अनिलस्टेड शेयरों में डील करने वाले UnlistedArena.com के फाउंडर अभय दोशी कहते हैं किCarTrade Tech का शेयर 1725 से 1800 के बीच लिस्ट हो सकता है. इसका शेयर ओवरप्राइस लग रहा है. हालांकि लिस्टिंग के बाद भी इसके शेयरों की मांग बनी रही सकती हैं क्योंकि इसे पहले पहल करने का फायदा मिल सकता है. हालांकि उनकी निगाह में इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब आगे ट्रैक करना अच्छा रहेगा.

CapitalVia Global Research के ऑटो एनालिस्ट हर्ष पाटीदार का कहना है कि आईपीओ का जो खुमार वह अब धीरे-धीरे उतार पर है. बाजार में मौजूदा कमजोरी को देखते हुए आईपीओ को ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. खास कर अगस्त महीना आईपीओ के लिए अच्छा नहीं रहा है. पाटीदार का कहना है कि CarTrade का आईपीओ ओवरसब्सक्राइब्ड था जो उत्साह पैदा करने वाली बात है. इससे ऐसा लगता है कि इसका आईपीओ 15 से 20 फीसदी गेन के साथ लिस्ट होगा. निवेशकों को इसके शॉर्ट टर्म वोलिटेलिटी से डरना नहीं चाहिए. इसे वे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्योंकि इसका फंडामेंटल मजबूत है और आगे यह अच्छा रिटर्न दे सकती है. कार ट्रेड के कई चैनल हैं. इनमें CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTradeExchange, Adroit Auto, और AutoBiz शामिल हैं.

Hem Securities की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन का कहना है कि निवेशक इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर बाकी शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं. यह कंपनी गाड़ियों की बिक्री के बड़े मार्केट प्लेस के तौर पर मार्केट में है. कंपनी के पास proprietary एंड-टु-एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैं. वहीं सॉल्यूशन के लिए इसका फोकस डेटा साइंस पर है. ऐसे में कंपनी की संभावना अच्छी लग रही है. इसके साथ ही कंपनी अपनी पियर कंपनियों के बीच एक मात्र ऑटोमोटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मुनाफा कमा रही है. कंपनी एसेट-लाइट मॉडल पर आधारित है और इसका EBIDTA मार्जिन भी अच्छा है. CarTrade Tech में Warburg Pincus, Temasek, JP Morgan, and March Capital जैसे दिग्गज निवेशक कंपनियों का निवेश है. investing.)

