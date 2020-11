CARE ने बढ़ाई यस बैंक की रेटिंग, शेयर में लगा 5% का अपर सर्किट

Yes Bank Rating: यस बैंक के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है. यस बैंक का शेयर आज के कारोबार में 5 फीसदी बढ़त के साथ 13.50 रुपये के भाव पर पहुंच गया. सोमवार को शेयर 12.90 रुपये पर बंद हुआ था. रेटिंग एजेंसी CARE ने यस बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग बढ़ा दी है. जिसके बाद शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना है. CARE ने बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर बांड की रेटिंग को ‘CARE B’ से रिवाइज कर ‘CARE BBB’ कर दी है. यस बैंक के 1 साल का हाई 87.30 रुपये है.

डेट इंस्ट्रूमेंट करंट रेटिंग रिवाइज रेटिंग

इंफ्रास्ट्रक्चर CARE B अंडर क्रेडिट वाच Bond CARE BBB; स्टेबल

लोअर टियर II बांड CARE B अंडर क्रेडिट वाच CARE BBB; स्टेबल

टियर II बांड (Basel III) CARE अंडर क्रेडिट वाच CARE BBB; स्टेबल

अपर टियर II बांड CARE D CARE BB+; Stable

परपेचुअल बांड (Basel II) CARE D CARE BB+; Stable

एडिशनल टियर I बांड (Basel III) — विद्ड्रॉन

CARE ने Yes Bank के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की रेटिंग्स को CARE B से अपग्रेड करके CARE BBB कर दिया है. इसी तरह की अपग्रेड यस बैंक के लोअर टियर 2 बॉन्ड और टिअर 2 बॉन्ड को मिली है. इतना ही नहीं, CARE ने यस बैंक के आउटलुक को भी अपग्रेड करते स्टेबल कर दिया है. इससे पहले यस बैंक के आउटलुक को अंडर क्रेडिट वाच श्रेणी में रखा गया था. साथ ही यस बैंक के अपर टियर 2 बॉन्ड की रेटिंग को CARE D से अपग्रेड करके CARE BB+ कर दिया गया है.

रेटिंग एजेंसी CARE ने कहा कि यस बैंक के डेट इंस्ट्रुमेंट की रेटिंग्स में सुधार बैंक का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होने के बाद किया गया है. रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के रीकंस्ट्रक्शन स्कीम को लागू करने के बाद बैंक की स्थिति में सुधार हुआ है, साथ ही जमाकर्ताओं को उनका पैसा सुरक्षित होने की भरोसा हुआ है. बैंक के रीकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत केंद्र सरकार और RBI के साथ SBI ने बैंक को संभाला है और बैंक की लिक्विडिटी में सुधार हुआ है. बैंक ने हाल के दिनों में SBI की मदद से 15,000 करोड़ रुपये फंड जुटाये हैं. इसका फायदा बैंक को क्रेडिट रेटिंग्स में अपग्रेड के रूप मे मिला है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.