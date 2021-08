Jhunjhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला ने खरीदे केनरा बैंक के शेयर, निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की ये है राय

Jhunjhunwala Portfolio: बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने पीएसयू बैंक केनरा बैंक के शेयरों में निवेश किया है. स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध बैंक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के जरिए यह खुलासा हुआ है. इस खरीदारी के बाद से अब दिग्गज निवेशक Rakesh Jhunjhunwala के पोर्टफोलियो में कम से कम तीन बैंकों के स्टॉक हो गए हैं. इससे पहले झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में फेडरल बैंक और करूर व्यास बैंक शामिल थे. झुनझुनवाला को वैल्यू स्टॉक चुनकर उनमें लंबे समय तक निवेश बनाए रखने के लिए जाना जाता है, जब ये मल्टीबैगर्स बन जाते हैं. एनालिस्ट्स के मुताबिक केनरा बैंक में निवेश कर 19 फीसदी तक का मुनाफा कमाया जा सकता है.

नियामकीय फाइलिंग के मुताबिक झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 2,88,50,000 इक्विटी शेयर हैं यानि कि उनकी इस बैंक में 1.59 फीसदी हिस्सेदारी है. कुछ समय पहले केनरा बैंक ने क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के पूरा होने का ऐलान किया था जिसके तहत बैंक ने 16,73,92,032 इक्विटी शेयरों को 149.35 रुपये के भाव पर आवंटन की मंजूरी दी थी. यह क्यूआईपी 17-24 अगस्त तक खुला था.

Stock Tips: Vodafone Idea समेत इन तीन स्टॉक्स के लिए ऐसे बनाएं स्ट्रेटजी, ब्रोकरेज फर्मों ने दी यह रेटिंग

राकेश झुनझुनवाला ने कुछ समय पहले बैंकिंग सेक्टर को लेकर बुलिश रुख दिखाया था और कुछ पीएसयू बैंकों को चुना. इसी कड़ी में उन्होंने केनरा बैंक में निवेश किया है. जून में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में पूंजी की मांग बढ़ेगी औऱ बैंकों के पास बार्गेनिंग पॉवर होगी. बैंकों के पास डिपॉजिट्स के चलते यह पॉवर होगी. इसके चलते झुनझुनवाला ने बैंकिंग शेयरों को बुलिश रुख दिखाया था. हालांकि उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा था कि वे पुराने बैंकों को लेकर ज्यादा बुलिश हैं क्योंकि उनका वैल्यूएशन सस्ता हुआ है और उनमें आगे जाने की बहुत संभावना है.

घरेलू ब्रोकरेज व रिसर्च फर्म एमकाय ग्लोबल के एनालिस्ट्स का मानना है कि केनरा बैंक को क्यूआईपी से फायदा मिलेगा. इससे केनरा बैंक के कैपिटल लेवल में बढ़ोतरी होगी. हालांकि सीईटी-1 (कॉमन इक्विटी टियर-1) बड़े पिअर्स (9.8%-11.6%) की तुलना में अब भी कम रहेगा. ऐसे में एनालिस्ट्स का मानना है कि केनरा बैंक को या तो मार्केट या सब्सिडियरीज में हिस्सेदारी बेचकर पूंजी जुटाना होगा. फर्म ने इस स्टॉक को ‘बाई’ की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 185 रुपये का रखा है. सीईटी-1 टियर-1 कैपिटल का एक हिस्सा है जो बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी वाले स्टॉक्स होते हैं.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.