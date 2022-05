Campus Activewear: लिस्टिंग पर हाई रिटर्न! ग्रे मार्केट का समझें इशारा, 52 गुना सब्सक्राइब होने वाले IPO का मिलने वाला है शेयर

Campus Activewear का शेयर ग्रे मार्केट में 95 रुपये के प्रीमियम पर दिख रहा है. IPO में अपर प्राइस बैंड 292 रुपये है. इस लिहाज से लिस्टिंग पर 30 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

Campus Activewear IPO में पैसे लगाने वाले सफल निवेशकों को 4 मई को शेयर अलॉट होंगे.

Campus Activewear IPO Share Allotment/GMP: : जूते बनाने वाली पॉपुलर कंपनी Campus Activewear के IPO में अगर पैसा लगाया था, तो आपको शेयर अलॉट होने का इंतजार होगा. इस इश्यू को को करीब 52 गुना सब्सक्रिप्सन मिला था. ऐसे में शेयर के प्रीमियम के साथ लिस्ट होने की उम्मीद भी बढ़ गई है. फिलहाल 4 मई यानी बुधवार को इसके शेयरों का अलॉटमेंट होगा. पैसा लगाने वाले निवेशक इसके रजिस्ट्रार Link Intime India की वेबसाइट या BSE की वेबसाइट से यह चेक कर सकते हैं कि वे सफल हुए या नहीं. 9 मई को Campus Activewear के शेयर की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी. ग्रे मार्केट संकेत: लिस्टिंग पर 30 फीसदी रिटर्न! Campus Activewear का शेयर ग्रे मार्केट में 95 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. IPO के तहत अपर प्राइस बैंड 292 रुपये है. इस लिहाज से यह शेयर मौजूदा संकेतों के लिहाज से बाजार में 387 रुपये (292 + 95 = 387) पर लिस्ट हो सकता है. यानी लिस्टिंग पर निवेशकों को 30 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ग्रे मार्केट में यह सबसे हाई प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. Rainbow Hospital 5 फीसदी प्रीमियम पर तो LIC IPO 10 फीस दी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. 52 गुना सब्सक्राइब होने वाला IPO Campus के IPO को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला था. यह इश्यू 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच ओवरआल 51.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था. Campus के IPO को 3.36 करोड़ शेयर के इश्यू साइज की तुलना में 174.02 करोड़ शेयरों के लिए बोली मिली. QIBs के लिए रिजर्व हिस्सा 152.04 गुना सब्सक्राइब हुआ. नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 22.25 गुना और रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा 7.68 गुना सब्सक्राइब हुआ. वहीं कर्मचाीरयों के लिए रिजर्व हिस्सा 2.11 गुना सब्सक्राइब हुआ था. विकल्प 1: रजिस्ट्रार की वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार Link Intime India की वेबसाइट पर जाना होगा.

वेबसाइट: https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html

उसके बाद इक्विटी बॉक्स चेक करना होगा.

फिर आपको ड्रॉपडाउन में इश्यू का नाम < Campus Activewear >डालना होगा.

उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बॉक्स में टाइप करना होगा.

उसके बाद आपको अपने PAN नंबर की जानकारी देनी होगी.

अंत में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी. विकल्प 2: BSE की वेबसाइट से चेक करें अलॉटमेंट इसके लिए पहले आपको BSE की वेबसाइट पर जाना होगा.

लिंक: bseindia.com/investors/appli_check.aspx

उसके बाद इक्विटी बॉक्स चेक करना होगा.

फिर आपको ड्रॉपडाउन में इश्यू का नाम < Campus Activewear > डालना होगा.

उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बॉक्स में टाइप करना होगा.

उसके बाद आपको अपने PAN नंबर की जानकारी देनी होगी.

अंत में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

