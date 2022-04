Campus IPO: 26 अप्रैल को खुलेगा 1400 करोड़ का इश्यू, 292 रु का है शेयर, लॉट साइज से लेकर हर डिटेल

Campus ने 5 रुपये के फेस वैल्यू इश्यू प्राइस 278-292 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यह आईपीओ अगले सप्ताह 26 अप्रैल यानी मंगलवार को लॉन्च होगा.

जूते बनाने वाली की कंपनी Campus Activewear ने अपने IPO के लिए प्राइस बैंड फिक्स कर दिया है. (Image: Facebook/Campus Shoes)

Campus Activewear IPO: जूते बनाने वाली की पॉपुलर कंपनी Campus Activewear ने अपने इनिशियल पब्लिक आफरिंग यानी IPO के लिए प्राइस बैंड फिक्स कर दिया है. Campus ने 5 रुपये के फेस वैल्यू इश्यू प्राइस 278-292 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यह आईपीओ अगले सप्ताह 26 अप्रैल यानी मंगलवार को लॉन्च होगा और 28 अप्रैल तक इसे सब्सक्राइब किया जा सकता है. कंपनी का IPO के जरिए 1400 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. एंकर निवेशकों की बिडिंग के लिए यह 25 जनवरी को खुलेगा. यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है. IPO की डिटेल स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवियर कंपनी के पब्लिक इश्यू में इसके मौजूदा शेयरधारकों और प्रमोटर्स द्वारा 4.79 करोड़ शेयरों की बिक्री की पूरी पेशकश शामिल है. अभी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 78.21 फीसदी है. जबकि TPG ग्रोथ के पास 17.19 फीसदी और QRG Enterprises के पास 3.86 फीसदी हिस्सेदारी है. ऑफर फॉर सेल (OFS) में हरि कृष्ण अग्रवाल के 80 लाख शेयर, निखिल अग्रवाल के 45 लाख शेयर, टीपीजी ग्रोथ III एसएफ पीटीई लिमिटेड के 2.91 करोड़ शेयर, क्यूआरजी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 60.5 लाख शेयर, राजीव गोयल के 1 लाख इक्विटी शेयर शामिल हैं. राजेश कुमार गुप्ता द्वारा 2 लाख शेयर बेचे जा रहे हैं. लॉट साइज, किसके लिए कितना रिजर्व इश्यू के तहत लॉट साइज 51 शेयरों का है. एक लॉट साइज खरीदना जरूरी है. यानी निवेशकों को कम से कम 14,892 रुपये लगाने होंगे. इसमें 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (QIBs) के लिए जिर्व है. वहीं 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) और शेष 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व है. योग्य कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर पर 27 रुपये की छूट मिलेगी. आईपीओ का अलॉटमेंट आईपीओ का अलॉटमेंट 4 मई को होने की उम्मीद है तो रिफंड 5 मई से शुरू होगा. 9 मई 2022 को कंपनी के शेया बीएसर्द और एनएसई में लिस्ट हो सकते हैं. कैंपस एक्टिववियर इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल, सीएलएसए इंडिया और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी हैं. लिस्ट होने के बाद कंपनी का मुकाबला Bata India, Relaxo Footwears, Khadim India, Liberty Shoes, Metro Brands और Mirza International जैसी कंपनियों से होगा.

