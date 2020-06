चीनी प्रोडक्ट का विज्ञापन न करें फिल्म-खेल जगत की हस्तियां, ‘बॉयकाट चाइना’ अभियान का बनें हिस्सा: CAIT

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सिनेमा और खेल जगत की बड़ी हस्तियों आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, विराट कोहली आदि से एक खुले पत्र के जरिए अपील की है कि वे चीनी उत्पादों का विज्ञापन करना बंद करें. वहीं दूसरी ओर कैट ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर समेत कई अन्य लोगों को चीनी सामान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय आंदोलन “भारतीय सम्मान-हमारा अभिमान” में शामिल होने का न्योता दिया है.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने सिनेमा और खेल जगत की अनेक प्रसिद्द हस्तियों के नाम जारी एक खुले पत्र में कहा है कि चीन की सेना ने बेहद नापाक तरीके से लद्दाख सीमा पर भारतीय सेना पर बर्बर हमला किया है, जिससे हर भारतवासी बेहद आक्रोशित एवं रोष में है और चीन को सबक सिखाने पर तुल गया है. कैट ने मशहूर फिल्मी हस्तियों से कहा है कि वे चीनी उत्पादों का विज्ञापन करना तुरंत बंद कर करोड़ों देशवासियों की भावनाओं से जुड़ें और भारत के वृहद हित में चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान में जुड़ कर अन्य लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करें.

बता दें कि कैट ने दिसंबर 2021 तक चीन से आयात को 13 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपये कम करने का संकल्प लिया है. वर्तमान में चीन में निर्मित वस्तुओं का भारत में वार्षिक आयात लगभग 70 अरब डॉलर या 5.25 लाख करोड़ रुपये का है.

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार के अभियान में बॉलीवुड और खेल जगत के प्रमुख व्यक्तियों के जुड़ने से अभियान को बेहद मजबूती मिलेगी. इस सम्बन्ध में कैट ने चीनी उत्पादों के समर्थन को रोकने के लिए मशहूर हस्तियों से अपील करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कानून सम्मत पैसे कमाने का अधिकार है लेकिन ऐसे कुछ अवसर आते हैं, जब हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है. देश के इतिहास में ऐसे व्यक्तियों की संख्या का एक चमकदार इतिहास है, जो स्वयं से पहले राष्ट्र के लिए किसी भी तरह का त्याग करना जानता है.

कारोबारी ‘जंग’ में चीन को मिलेगी शिकस्त! भारतीय व्यापारी 2021 तक देंगे 1 लाख करोड़ का झटका, बनाया मेगा प्लान

कैट ने अपने खुले पत्र में कहा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विशेष रूप से आमिर खान, सारा अली खान, विराट कोहली ब्रांड वीवो; दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, बादशाह ब्रांड ओप्पो के लिए; सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर ब्रांड शाओमी के लिए; रणवीर सिंह, सलमान खान, आयुष्मान खुराना और श्रद्धा कपूर ब्रांड रियलमी के लिए विज्ञापन कर रहे हैं. कैट ने इन सभी से और अन्य सभी प्रसिद्द व्यक्ति जो चीनी उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं, से अपील की है कि उनके द्वारा चीनी ब्रांड्स का विज्ञापन करना तुरंत बंद किया जाए और भारतीय सैनिकों के लिए सम्मान और चीन को करारा जवाब देने के लिए वे कैट के अभियान में शामिल हो.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.