PM MITRA: कपड़ा उद्योग के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने को मिली मंजूरी, 4,445 करोड़ रुपये होंगे खर्च

PM MITRA : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कपड़ा उद्योग के लिए MITRA स्कीम को मंजूरी दे दी. इस स्कीम के तहत अगले पांच सालों में कुल 4,445 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. कैबिनेट ने इसके तहत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है. कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी.

गोयल ने बताया कि इस कदम से सात लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 14 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. मंत्री ने कहा कि पार्क को लेकर 10 राज्य पहले ही EOI दे चुके हैं. पीएम मित्र का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिये किया जाएगा, यानी सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर पीपीपी के तहत परियोजनाओं को पूरा करेगी.

Union Cabinet approves setting up of 7 PM Mega Integrated Textile Region & Apparel (PM MITRA) parks with a total outlay of Rs 4,445 crores over 5 years. Move inspired by 5F vision of PM Modi – Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign: Union Commerce Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/AkXHUP5xxO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F के तहत ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. सरकार मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने पर जोर दे रही है, जहां कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह से हो सके. सारी बुनियादी सुविधाएं एक जगह होने से टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी तादाद में एक ही रोजगार देने और एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी पैठ बनाने में मदद मिलेगी. टेक्सटाइल सेक्टर बड़ी तादाद में रोजगार देता है.भारत कपड़ों का छठा बड़ा निर्यातक है.

