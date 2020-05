Ola करेगी 1400 कर्मचारियों की छंटनी, सीईओ भाविश अग्रवाल ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में क्या कहा…

Ola layoff CEO Bhavish Aggarwal email: कैब एग्रीगेटर Ola अपने 1400 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है. इसमें राइड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और फूड ​बिजनेस के कर्मचारी शामिल होंगे. कंपनी के अनुसार कोरोना महामारी के चलते पिछले दो महीने में कंपनी की रेवेन्यू 95 फीसदी गिर गया है. ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने एक नोट में यह बात कही है. कर्मचारियों को भेजे ईमेल में अग्रवाल ने यह स्पष्ट किया है कि इस संकट का बिजनेस को लेकर भविष्य का अनुमान बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित है. यह निश्चित रूप से यह परेशानी हमारे लिए लंबे समय तक रहने वाली है. इससे पहले, कोविड19 महामारी के चलते ओला की प्रतिद्वंद्वी कंपनी उबर ने भी सोमवार को 3000 कर्मचारियों की छंटनी का एलान किया था.

उन्होंने कहा कि इस वायरस के असर से खासकर हमारी इं​डस्ट्री के लिए उबरना बहुत मुश्किल है. बीते 2 महीने में हमारा रेवेन्यू 95 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है. सबसे अहम है कि इस संकट ने हमारे लाखों ड्राइवर्स और उनके परिवारों के जीवन को देश-दुनिया में बुरी तरह प्रभावित किया है. ऐसे में कंपनी ने अपना आकार छोटा करने का फैसला किया है. इसके चलते 1400 कर्मचारियों की छंटनी करनी होगी.

इससे पहले, फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) ने सोमवार को 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का एलान किया. जिनकी छंटनी होगी, उसमें सभी ग्रेड, सभी शहरों और हेड आफिस के कर्मचारी शामिल होंगे. कंपनी का कहना है कि वह जिन कर्मचारियों पर छंटनी के फैसले का असर होगा उनको आर्थिक, भावनात्मक और रोजगार से जुड़े मसले पर पूरी तरह मदद करेगी. इससे पहले, स्विगी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी जामैटों ने भी 13 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी का एलान किया है.

