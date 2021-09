Byju’s ने की अमेरिकी कोडिंग कंपनी Tynker को खरीदने की तैयारी, 12 करोड़ डॉलर में डील होने के आसार

Edtech कंपनी Byju’s बच्चों को कोडिंग सिखाने वाली एक और कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रही है. खबरों के मुताबिक Byju’s अमेरिकी कोडिंग कंपनी Tynker को खरीदने के लगभग आखिरी दौर में है. यह सौदा 12 करोड़ डॉलर में हो सकता है. सौदा पूरी तरह कैश में हो सकता है. अगर यह सौदा होता है तो Byju’s का अमेरिका में यह तीसरा अधिग्रहण होगा. जनवरी 2019 में इसने एजेकुशनल गेमिंग कंपनी Osmo को 12 करोड़ डॉलर में खरीदा था. वहीं हाल में बच्चों के रीडिंग ऐप Epic को 50 करोड़ डॉलर में खरीदा है.

अगर Tynker के साथ सौदा हो गया तो बच्चों के लिए कोडिंग सेगमेंट में Byju’s का यह दूसरा अधिग्रहण होगा. पिछले साल अगस्त में कंपनी ने भारत में WhiteHat Jr. को 30 करोड़ डॉलर में खरीदा था. Byju’s अमेरिकी मार्केट में तेजी से अधिग्रहण करने की योजना पर अमल कर रही है. कंपनी इस मार्केट की स्ट्रैटजिक वैल्यू का लाभ लेना चाहती है. कंपनी ने नॉर्थ अमेरिका में अपने विस्तार की बड़ी योजना तैयार की है और फिलहाल बच्चों को पढ़ाने-सिखाने वाले सेगमेंट में फोकस कर रही है. Tynker किंडरगार्टेन से लेकर 12 वीं क्लास तक के बच्चों को क्रिएटिव कोडिंग सिखाने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. यह बच्चों को प्रोग्रामिंग स्किल सिखाती है.

Byju’s तेजी से अधिग्रहण के साथ ही फंड भी जुटा रही है. हाल में इसने UBS, Blackstone, Abu Dhabi का सरकारी फंड ADQ और Phoenix Rising से 35 करोड़ डॉलर का फंड जुटाया था. कंपनी की वैल्यूएशन 16.5 अरब डॉलर पहुंच गई और भारत की सबसे धनी स्टार्ट-अप है. Byju’s की पैरेंट कंपनी Think and Learn Pvt Ltd. ने वित्त वर्ष 2019-20 में 2380 करोड़ की कमाई की थी. वहीं 2018-19 में इसकी आय 1305 करोड़ रुपये थी. कंपनी को 2019-20 में 262 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. अगले साल कंपनी आईपीओ ला सकती है.

