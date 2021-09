IPO NEWS : Byju’s लाएगी आईपीओ,अगले साल 4500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए प्राइमरी मार्केट में उतरेगी 

देश की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्ट-अप Byju’s आईपीओ लाने की तैयारी में है.अगले साल प्राइमरी मार्केट में उतरने का इरादा कर रही कंपनी 4500 करोड़ रुपये का आईपीओ ला सकती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरू स्थित कंपनी Byju’s अगले साल जुलाई महीने में आईपीओ के लिए पेपर दाखिल कर सकती है. इससे पहले वह और फंड जुटा सकती है और अपनी वैल्यूएशन 21 अरब डॉलर तक ले जा सकती है.

इस बीच, कंपनी की बैंकर मॉर्गन स्टेनली ( Morgan Stanley) सिटीग्रुप इंक ( Citi group) और जेपी मॉर्गन ( JPMorgan Chase) कंपनी की वैल्यूएशन 40 से 50 अरब डॉलर तक ले जाने में मदद कर सकती है. ये बैंक कंपनी के लिए फंड जुटाने की प्रक्रिया में शामिल हैं. इन बैंकरों का कहना है कि अमेरिका में भी आईपीओ लाकर फंड जुटाया जा सकता है या फिर फिर Special Purpose Acquisition Company (SPAC) के साथ मर्जर कर भी पूंजी जुटाई जा सकती है. लेकिन कंपनी भारत में ही आईपीओ लाने को प्राथमिकता देगी.

हाल में Byju’s ने एक के बाद एक कई अधिग्रहण किए हैं. इसका हालिया अधिग्रहण Gradeup है, जो ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करने वाला प्लेटफॉर्म है. एक साल के भीतर Byjus का यह पांचवां अधिग्रहण है. इससे पहले कंपनी ने Whitehat Jr और Toppr के अलावा परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी करवाने वाली कंपनियों आकाश एजुकेशनल सर्विसेज और ग्रेट लर्निंग ( Great Learning) का अधिग्रहण किया था. जुलाई में अपने एक इंटरव्यू में कंपनी के सीईओ रवींद्रन ने कहा था कि Byjus एक से डेढ़ साल के भीतर आईपीओ ला सकती है. पिछले डेढ़ साल में कंपनी ने 1.5 अरब डॉलर का फंड जुटाया है और इसकी वैल्यूएशन 16.5 अरब डॉलर हो गई है. हाल में कंपनी ने यूबीएस, ब्लैकस्टोन, ADQ, Phoenix Rising और Zoom के फाउंडर Eric Yuan से 35 करोड़ डॉलर जुटाए थे.

