दौलत की दौड़ में BYJU’S के सीईओ ने कई दिग्गजों को पछाड़ा; राकेश झुनझुनवाला, आनंद महिंद्रा और मित्तल बंधुओं से भी आगे निकले

एडटेक स्टार्ट-अप Byju’s के फाउंडर Byju Raveendran ने दौलत की दौड़ में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला, इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और एयरटेल भारती के चीफ सुनील भारती मित्तल समेत कई उद्योगपतियों को पीछे छोड़ दिया है. IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021 के मुताबिक बायजू रवींद्रन ( Byju Raveendran) और उनके परिवार की संपत्ति 24,300 करोड़ रुपये हो गई है. पिछले साल से इसमें 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. Byju Raveendran IIFL Wealth Hurun India Rich List 2021 में 67 वें नंबर पर पहुंच गए हैं. पांच साल के भीतर उन्होंने इस लिस्ट में 504 रैंक की छलांग लगाई है. इतनी तेज छलांग अब तक किसी ने नहीं लगाई है.

राकेश झुनझुनवाला और उनके परिवार की संपत्ति 22,300 करोड़ रुपये की है. आनंद महिंद्रा और परिवार की संपत्ति 22, 000 करोड़ रुपये है. नंदन नीलेकेणी और उनके परिवार की संपत्ति 20,900 करोड़ रुपये की है. वहीं एयरटेल भारती के चीफ सुनील भारती और राजन भारती मित्तल की सपत्ति 20,500 करोड़ रुपये की है. झुनझुनवाला और उनके परिवार की संपत्ति में पिछले साल की तुलना में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जबकि आनंद महिंद्रा और उनके परिवार की संपत्ति में पिछले साल की तुलना में इस साल 57 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. नंदन नीलेकणी और उनके परिवार की संपत्ति में इस साल पिछले साल की तुलना में 74 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं मित्तल बंधुओं की संपत्ति 30 फीसदी बढ़ी है.

Hurun India Rich List 2021: अडाणी हर दिन कमा रहे हैं 1002 करोड़ रुपये, मुकेश अंबानी लगातार दसवें साल देश के सबसे अमीर शख्स

भारत में यूनिकॉर्न में बढ़ते निवेश ने Byju’s जैसे एडटेक स्टार्ट-अप की वैल्यूएशन कई गुना बढ़ा दी है. इस साल Byju’s ने धड़ाधड़ कई अधिग्रहण किए हैं. Byju’s ने पहले इंजीनियरिंग समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाली कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ( Aakash Educational Services) को खरीदा . इसके बाद इसने सिंगापुर स्थित Great Learning का अधिग्रहण किया. इसके बाद उनके स्टार्ट-अप ने अमेरिकी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म Epic को खरीदा. कंपनी ने इस साल अधिग्रहण पर अब तक 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं

