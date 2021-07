Byju’s acquires Epic : Byju’s ने रीडिंग प्लेटफॉर्म Epic को 3,729 करोड़ में खरीदा, 20 लाख टीचर और 5 करोड़ बच्चों को जोड़ेगी

Byju’s latest acquisition : दिग्गज एडटेक कंपनी ( Edtech company ) Byju’s ने बच्चों के डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म Epic को लगभग Rs 3,729 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. कंपनी ने कहा है कि वह नॉर्थ अमेरिका में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को दिलचस्प बनाने के लिए इसका विस्तार करेगी और इसमें 7500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी.

कंपनी के मुताबिक इस अधिग्रहण से कंपनी को अमेरिका में अपनी स्थिति मजबूत करने में काफी मदद मिलेगा . कंपनी एपिक के मौजूदा यूजर्स बेस में 20 लाख से अधिक टीचर्स और 5 करोड़ से अधिक बच्चों को जोड़ सकेगी. एपिक के सीईओ सुरेन मार्कोसियन और को- फाउंडर केविन डोनह्यू पहले की तरह ही इसमें काम करते रहेंगे. Byju’s के फाउंडर और सीईओ बायजू रवींद्रन ( Byju raveendran) ने कहा कि एपिक के साथ साझेदारी कंपनी को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाएगी. इससे बच्चों में पढ़ने और सीखने की दिलचस्पी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

YouTube Super Thanks: यूट्यूबर्स के लिए खुला आमदनी का नया रास्ता, अब सुपर थैंक्स से भी होगी कमाई

Byju’s की ये दूसरी सबसे बड़ी डील है. इससे पहले इस साल इसने आकाश इंस्टीट्यूट (Aakash Institute) को 1 अरब डॉलर में खरीदा था. इससे पहले 2019 में इसने अमेरिका की एजुकेशनल खिलौना कंपनी ओस्मो को 12 करोड़ डॉलर में खरीदा था. अपनी इन डील को फंड करने के लिये Byju’s लगातार रकम जुटा रही है. पिछले एक साल में कंपनी यूबीएस ग्रुप, ब्लैकस्टोन, अबुधाबी फंड जैसे दिग्गज निवेशकों से 2.5 अरब डॉलर जुटा चुकी है.

Byju’s ने ‘फ्रीमियम’ बिजनेस मॉडल अपनाया जो फ्री और प्रीमियम शिक्षण मॉड्यूल का जोड़ है. यह इंटरनेट के कारोबारों और स्मार्टफोन ऐड डेवलपर के बीच सबसे सबसे प्रमुख बिजनेस मॉडल के तौर पर उभरा है, जिसमें यूजर शुरुआत में बगैर किसी लागत के और फिर फ्री में विषय सामग्री हासिल करते हैं. Byju’sके कमाई के स्रोतों में ग्राहक शुल्क भी हैं. अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट की खरीद और ऑफलाइन करियर परामर्श और कोचिंग से भी कंपनी को आय होती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.